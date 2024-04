Haikyu!! The Dumpster Battle startet am 25.6.2024 in den Kinos

Crunchyroll gab auf der CinemaCon bekannt, dass es die ausgewählten internationalen Kinorechte für HAIKYU!! The Dumpster Battle erworben hat. Crunchyroll und Sony Pictures Entertainment werden den Film – basierend auf der beliebten Volleyball-Serie HAIKYU!! – ab dem 25. Juni 2024 in die deutschsprachigen Kinos bringen. Der Film wird sowohl auf Japanisch mit deutschen Untertiteln als auch in deutscher Synchronisation verfügbar sein. Weitere internationale Kinostarttermine für den Film sind: 30. Mai: Australien, Neuseeland, Dänemark, Italien, Schweiz (italienischsprachig), Niederlande, Argentinien, Brasilien, Mittelamerika, Chile, Kolumbien, Ecuador, Mexiko, Peru

31. Mai: Kanada, Finnland, Irland, Norwegen, Polen, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten

7. Juni: Türkei

12. Juni: Belgien, Frankreich, Luxemburg, Schweiz (französischsprachig)

25. Juni: Österreich, Deutschland

Österreich, 27. Juni: Schweiz (deutschsprachig) Bis einschließlich 29. März 2024 hat der Film seit seinem Kinostart in Japan am 16. Februar über 8.5 Milliarden Yen (~$57 Mio. USD) eingespielt und ist damit der bisher finanziell erfolgreichste Film des laufenden japanischen Kinokalenderjahres. Offizielle Film-Synopsis Shoyo Hinata tritt dem Volleyballverein der Karasuno Highschool bei, um es seinem Idol gleichzutun, einem ehemaligen Karasuno-Spieler, der als “Little Giant” bekannt ist. Doch schon bald muss Hinata feststellen, dass er sich mit seinem Erzfeind aus der Mittelstufe, Tobio Kageyama, zusammentun muss. Ihre gegensätzlichen Spielstile werden zu einer überraschenden Waffe, aber können sie ihren Rivalen Nekoma High in der mit Spannung erwarteten “Mülltonnenschlacht” schlagen? Es kommt zu dem lang erwarteten ultimativen Showdown zwischen zwei gegnerischen Außenseiterteams. Credits: Regie und Drehbuch von Susumu Mitsunaka. Originalgeschichte von Haruichi Furudate. Produziert von Production I.G. Laufzeit: 85 Minuten.