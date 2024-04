Monkey D. Ruffy feiert 25 Jahre One Piece

Toei Animation gibt bekannt, dass sich Monkey D. Ruffy darauf vorbereitet, nach Europa zu kommen, um seinen Geburtstag am 5. Mai gebührend zu feiern.

Bei dieser Gelegenheit werden gigantische Ballons gleichzeitig in den größten Städten Europas aufgestellt:

Berlin, Deutschland – ALEXA

Mailand, Italien – Piazza Gae Aulenti in Porta Nuova

London, UK – Outernet, Now Trending

Madrid, Spanien – Principe Pio

Paris, Frankreich – Hôtel de la Marine

In jeder Stadt wird es viele exklusive Überraschungen zu entdecken geben, wie zum Beispiel einen Pop-up-Store in Mailand, ein immersives Videoerlebnis in London, einen symbolträchtigen Ort in Paris und viele Goodies in Berlin und Madrid. Fans können am 5. Mai ihr bestes Selfie machen und es an www.luffybirthday2024.com schicken oder den Hashtag #LuffyBirthday2024 auf Instagram verwenden. Sie werden ihr Foto auf der Website zusammen mit vielen anderen One Piece-Fans in ganz Europa finden. Diejenigen, die nicht vor Ort sein können, haben die Möglichkeit, die Feierlichkeiten in den verschiedenen Ländern gleichzeitig auf www.luffybirthday2024.com zu verfolgen.

One Piece erzählt die Geschichte von Monkey D. Ruffy und seiner bunten Crew. Begleitet von seinen treuen Gefährt:innen, ist es sein Ziel, der Piratenkönig zu werden und das One Piece zu finden, den mythischen verborgenen Schatz von Gol D. Roger. Es ist eine Geschichte, in der das Thema Freundschaft im Mittelpunkt steht. Charaktere wachsen und werden bessere Versionen ihrer selbst. Die Strohhutpirat:innen schaffen es, alle Schwierigkeiten zu überwinden und dabei zusammenzuhalten, und natürlich vergessen sie dabei nicht, Spaß zu haben.