Animal Crossing: Pocket Camp Complete erscheint im Dezember 2024

Animal Crossing: Pocket Camp Complete wird am 3. Dezember für iOS und Android veröffentlicht, mit über 10.000 Gegenständen.

Mehr zu Animal Crossing: Pocket Camp Complete

Das Spiel wird bis zum 31. Januar 2025 zu einem Einführungspreis von 9,99 Euro erhältlich sein, danach ändert sich der Preis auf 19,99 Euro. Wie bereits angekündigt, wird das kostenlose, auf dem Service basierende Spiel Animal Crossing: Pocket Camp am 29. November eingestellt. Animal Crossing: Pocket Camp Complete wird eine kostenpflichtige Offline-Version des Spiels ohne zusätzliche In-Game-Käufe sein, mit Gegenständen und Ereignissen, die im Laufe der siebenjährigen Laufzeit des Spiels veröffentlicht wurden. Das Game wurde 2017 veröffentlicht. Diese einmalige Kauf-App ist vollgepackt mit Artikeln und Events, die im Laufe von sieben Jahren veröffentlicht wurden. Es behält das allgemeine Gameplay ohne zusätzliche Käufe im Spiel bei.

Natürlich gibt es eine Menge zu tun, über 10.000 Gegenstände warten darauf, auf euren Campingplatz als Dekoration hingestellt zu werden. Tonnenweise saisonale Veranstaltungen versüßen dabei das Spiel, neben Gartenveranstaltungen, Angelturnieren, Halloween, Spielzeugtag, Häschentag und Sommerfest warten auch Geburtstagsfeiern und andere Anlässe auf euch. Habt ihr den Gratis-Titel gespielt, so könnt ihr bis Anfang Juni 2025 eure Speicherdaten auf Animal Crossing: Pocket Camp Complete übertragen. Es gibt neuerdings Camper-Karten (wie in New Horizons), einen neuen Ort namens Whistle Pass, Live-Gitarrenaufführungen in der Nacht, und auch Complete Tickets, die ihr gegen Limited Edition-Artikel oder Glückskekse eurer Wahl eintauschen könnt. Trailer zum Spiel gefällig?