Nintendo spricht vom nächsten bezahlten Animal Crossing-Titel – mehr im Oktober!

Schlechte Nachrichten: Animal Crossing: Pocket Camp wird im November eingestellt. Die guten Nachrichten dabei?

Bye, Animal Crossing: Pocket Camp

Nintendo ist gerade dabei, uns alle darüber informieren, dass am 28. November 2024 um 16:00 Uhr Animal Crossing: Pocket Camp für Smartgeräte eingestellt wird. Events im Spiel und Items werden weiterhin zur Verfügung stehen, bis das Spiel endgültig eingestellt ist. Nintendo will dabei allen danken, die dieses Spiel seit seinem Erscheinen unterstützt haben. Die Angebote zum Kauf von Blatt-Bons im Spiel enden kurz vor dem Einstellungstermin am 27. November 2024 um 7:00 Uhr. Ihr solltet also übrige Blatt-Bons noch verbrauchen, bevor das Spiel eingestellt wird. Der Pocket Camp Club kann ab dem 28. Oktober 2024 um 2:00 Uhr nicht mehr abonniert werden. Nach diesem Datum können Nutzer*innen kein neues Abo abschließen, und bestehende Abos werden nicht automatisch verlängert.

Nutzer, deren kostenpflichtiges Abo – das betrifft die drei Abo-Optionen „Erinnerungsspaß“-Abo, „Fröhlicher Helfer“-Abo und „Möbel & Mode“-Abo – nach dem 28. Oktober 2024 weiterläuft, erhalten weiterhin die Vorteile ihres jeweiligen Abos, bis das Spiel am 28. November 2024 endgültig eingestellt wird (davon sind das Pocket Camp Club Journal und monatlich vergebene Vorteile wie Blatt-Bons und Glückskekse ausgeschlossen). Nintendo arbeitet aber aktuell an einer kostenpflichtigen Version von Animal Crossing: Pocket Camp für Smartgeräte, die es zukünftig geben wird. Für diese Version des Spiels wird Folgendes gelten:

Es wird keine kontinuierliche Verbindung zum Internet benötigt.

Es enthält keine In-App-Käufe.

Bestehende Nutzer*innen von Animal Crossing: Pocket Camp können ihre Speicherdaten übertragen, indem sie eine Verknüpfung mit ihrem Nintendo-Account herstellen. (Ungenutzte Blatt-Bons werden nicht übertragen!)

Weitere Informationen zu dieser Version von Animal Crossing: Pocket Camp werden im Oktober 2024 bekannt gegeben.