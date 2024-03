Angebote bei Dreame: Reinigung für den Alltag nun bis Ende März 2024 günstiger!

Bei Dreame ist wieder Zeit für den Frühjahrsputz! Und damit der dieses Jahr besonders leicht von der Hand geht, hat der Hersteller Angebote geschnürt.

Angebot: L20 Ultra Complete

Richtig gelesen: Bei Dreame gibt es glänzende Angebote, bei denen kein Boden trocken bleibt. Los geht es ab sofort mit dem L20 Ultra Complete um 1.049,- Euro statt 1.299,- Euro. Das aktuelle Flaggschiff von Dreame kommt mit rotierenden und ausfahrbaren Wischmopps (MopExtend) für Sauberkeit bis in die Ecken sowie einer Station, die sich gewaschen hat. Sie reinigt und trocknet die Mopps, entleert den Staubbehälter und fügt dem Wischwasser automatisch Reinigungsmittel hinzu. Also ein perfekter Boxenstopp für den Putzhelfer. Nur vor Teppichen macht er halt, um seine Mopps vorher in der Station abzulegen. Danach sorgt er mit kräftigen 7.000 Pa Saugkraft für fasertiefe Sauberkeit! Und weil er mit allen Wassern gewaschen ist, verfügt er auch über eine Hindernis- und Schmutzerkennung. Im bis zum 25.3. verfügbaren Set ist außerdem Verbrauchsmaterial für ein ganzes Jahr enthalten.

Zum L10s Pro Ultra Heat

Weiter geht es ab dem 20. März mit einem besonders heißen Deal. Denn der brandneue Dreame L10s Pro Ultra Heat ist auch mit dabei! Zu unserem Testbericht geht es hier – er ist nun um 849,- statt 999,- Euro erhältlich. Zusätzlich zu weitreichenden Features wie der MopExtend-Technologie kommt er mit einer 6-in-1 Station, die hartnäckigen Verschmutzungen ordentlich einheizt. Denn als erster seiner Klasse verfügt diese über eine automatische Mopp-Reinigung mit heißem Wasser. Bis zum 31.3. könnt ihr hier zuschlagen!

Im Angebot: L10 Prime

Ebenfalls ab 20. März bis zum 31. März im Angebot ist der L10 Prime, der – wie wir berichteten – mit rotierenden Wischmopps, erstklassiger Navigation und Preis-Leistung kommt. Nun ist er um 449,- statt 499,- Euro zu haben! Der besondere Clou: Im Set ist auch eine automatische Lade- / Wasch- und Absaugstation enthalten, und das in bekannter Qualität von Dreame zu einem unschlagbaren Preis.

Über den Dreame H12 Pro

Wer beim Frühjahrsputz lieber selbst Hand anlegt, für den hat Dreame ab dem 20. März das richtige Angebot. Denn der Dreame H12 Pro macht Schluss mit lästigem Putzeimer-Tragen und ist um 333,- statt 399,- Euro zu haben. Der Hartboden-Reiniger saugt und wischt in einem Durchgang – mit der Edge-to-Edge Bürste sogar in schwer erreichbaren Ecken. Dabei hinterlässt er besonders wenig Restfeuchte und schont so empfindliche Böden wie Parkett. Zurück in der Station wird die Bürste zudem automatisch gereinigt und getrocknet.