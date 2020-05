ANC-Over-Ear-Kopfhörer Acme BH315 und BH316 ab sofort erhältlich

Acme veröffentlicht mit dem Acme BH315 und dem Acme BH316 zwei neue Over-Ear-ANC-Kopfhörermodelle, die ab sofort erhältlich sind. Was sie zu bieten haben, erfahrt ihr hier.

Was haben der Acme BH315 und Acme BH316 zu bieten?

Neben der Songauswahl, könnt ihr bei den neuen ANC-Modellen bestimmen, wann Geräusche der Außenwelt zu euch durchdringen sollen und wann eben nicht. Je nach Belieben schaltet ihr den Straßenlärm dank Active Noise Cancelling (ANC) Technologie bereits auf dem Weg zum Zug vollkommen aus – oder die Umwelt verstummt doch erst dann, wenn ihr in der Bahn angekommen seid. Ihr könnt per Knopfdruck zwischen beiden Modi problemlos hin- und herwechseln. 23 Stunden Wiedergabezeit beim BH316 bzw. 21 Stunden beim BH315, ermöglichen auch in Bezug auf die Stromversorgung Flexibilität. Im Standby-Modus halten beide Modelle bis zu 300 Stunden durch. Der Akku ist via Micro-USB-Kabel binnen einer bzw. drei Stunden wieder komplett aufgeladen.

Um noch mehr Faktoren auszuschließen, die das freie Musikerlebnis stören, funktionieren die Kopfhörer kabellos. Die Wiedergabe der Lieblingsmusik erfolgt via Bluetooth 5.0 beim BH316 bzw. 4.1 beim BH315. Beide Kopfhörer verbinden sich beim Anschalten automatisch mit dem bereits gekoppelten Gerät. Sollte das rechtzeitige Aufladen der Kopfhörer einmal in Vergessenheit geraten sein, bedeutet das noch lange nicht das Ende des Musikvergnügens: Über das beigelegte 3,5 mm AUX-Kabel kann die Musik auch ohne Akkupower genossen werden – dann jedoch ohne ANC.

Bei einem Anruf gehört das hektische Kramen nach dem Smartphone ebenfalls der Vergangenheit an: Mithilfe des integrierten Multifunktions-Buttons, der sich direkt am Kopfhörer befindet, kann der Nutzer nicht nur den Sound stoppen und wieder abspielen, sondern auch Anrufe entgegennehmen. Dank des integrierten Mikrofons verwandeln sich die Kopfhörer mit einem Klick zum Headset.

Der Frequenzbereich der kabellosen Kopfhörer beträgt 20 – 20.000 Hz, während die in den Headphones verbauten Treiber einen Durchmesser von 40 mm aufweisen. Beide Modelle umschließen die Ohren komplett mit weich gepolsterten Hörmuscheln in hochwertigem Kunstleder. Der klappbare Nackenbügel ist individuell anpassbar und sorgt in Kombination mit einer Unterfütterung für komfortablen Halt. Neben den umfassenden Funktionen punkten der BH316 sowie der BH315 mit einem schlanken, schwarzen Design und der hochwertigen Haptik – der BH316 ist darüber hinaus mit glänzenden Details an den Hörern versehen.