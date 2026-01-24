Am 29.1.2026 ist der Internationale Puzzletag

Am 29. Jänner 2026 steht wieder alles im Zeichen kleiner Teilchen mit großer Wirkung: Der Internationale Puzzletag wird gehörig gefeiert

Puzzletag 2026: Mehr als nur Zeitvertreib

Er lädt ein zum Innehalten, Zusammensitzen – und zum gemeinsamen Suchen, Probieren und Finden. Der Internationale Puzzletag wird seit Mitte der 1990er-Jahre gefeiert und rückt eine Freizeitbeschäftigung in den Fokus, die Generationen verbindet und längst zum Klassiker geworden ist. Was einst mit einfachen, rechteckigen Motiven begann, reicht heute von 3D-Puzzles über minimalistische Krypt-Puzzles bis hin zu kunstvollen Wooden Puzzles mit fantasievollen „Whimsies“ (wir testeten so eines bereits!). 2026 nützt insbesondere Ravensburger den Puzzletag, um die Community zusammenzubringen und neue Produkte vorzustellen. Unter dem Motto „Your Puzzle. Your Moment.“ lädt der Hersteller gemeinsam mit Speedpuzzle.eu zu einem globalen Live-Event, bei dem weltweit dasselbe 500-Teile-Puzzle zeitgleich gelegt wird.

Digitales Live-Event: Puzzeln rund um den Globus

Das Herzstück des Puzzletags 2026 ist ein mehrstufiges Online-Format, das Analoggefühl mit digitaler Vernetzung verbindet. Teilnehmende können im Flex-Modus vorab puzzeln, gemeinsam in einem Online-Call starten oder beim großen Livestream am Abend dabei sein, bei dem das Motiv weltweit gleichzeitig enthüllt wird. Als Warm-up treffen sich schon am Vormittag Top-Speedpuzzler auf der Spielwarenmesse in Nürnberg am Ravensburger-Stand, um sich mit neuen Motiven einzuspielen. Zusätzliche Puzzle-Sets und Teilnahmeplätze werden in Etappen freigeschaltet – ein deutliches Signal, wie stark die Nachfrage nach gemeinschaftlichen Puzzle-Erlebnissen inzwischen gestiegen ist.

2. Österreichische Speed Puzzle-Meisterschaften

Nur wenige Monate später wird es dann richtig sportlich: Am 2. und 3. Mai 2026 steigt in Wiener Neudorf die 2. Österreichische Meisterschaft im Speed-Puzzeln. Dann verlagert sich der Fokus von der gemütlichen Wohnzimmerrunde auf die Bühne des Sports: Österreich sucht erneut seine schnellsten Puzzlerinnen und Puzzler. Nach der Premiere 2025 findet die Meisterschaft erneut im Franz-Fürst-Freizeitzentrum in Wiener Neudorf statt. Ausgerichtet vom Puzzleverein Österreich treten Teilnehmende in mehreren Bewerben an, um standardisierte Ravensburger-Puzzles in Bestzeit zu lösen. Neben dem Einzelbewerb stehen auch Paar- und Teamwertungen am Programm, was das Event für Familien, Freundesgruppen und Vereinsmannschaften gleichermaßen attraktiv macht.

Vom Wohnzimmer auf die Wettkampf-Bühne

Speed Puzzeln überträgt das vertraute Puzzle-Gefühl in ein klar strukturiertes Wettkampfformat: gleiche Teilezahl, identisches Motiv, gleiche Rahmenbedingungen – die Unterschiede liegen in Technik, Konzentration und Nervenstärke. Schon bei der ersten Meisterschaft 2025 zeigte sich, wie sehr das Format sowohl ambitionierte Hobby-Puzzler als auch neugierige Zuschauerinnen und Zuschauer anspricht. In Wiener Neudorf wird diese Mischung weiter kultiviert: Publikum ist willkommen, dieses kann bei offenen Challenges selbst zur Puzzlebox greifen und erhält einen unmittelbaren Einblick, wie aus einem vermeintlich ruhigen Hobby ein packender Wettkampf wird. Damit schließt sich der Kreis zum Puzzletag: Vom stillen Moment am eigenen Tisch bis hin zum gemeinsamen Jubel über das fertiggestellte Bild.