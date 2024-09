Alza.at-Service: „Bestellt bis Mitternacht, morgens in die AlzaBox gebracht“

Für 99 ct können Kund:innen ihre Bestellung bereits 8 Stunden nach dem Auftrag in einer vorherbestimmten AlzaBox abholen. Um ein Produkt am Folgetag zu erhalten, können Kunden bis 23:59 Uhr ihre Bestellung abgeben. Alzas Kampagne wird ab September 2024 auf verschiedenen Kanälen wie Radio, Print, Online aber auch im öffentlichen Raum auf Citylights, Plakaten oder Straßenbahnen zu sehen bzw. zu hören sein.

Alza.at bietet mehr als 70.000 Produkte an und gehört zu den führenden Anbietern von Elektronik. Mit dem revolutionären Service „Bestellt bis Mitternacht, morgens in die AlzaBox gebracht“ wird das Einkaufen noch schneller und bequemer. Es reicht einfach nur, auf der Website oder in der Alza-App ein Produkt mit dieser Kennzeichnung auszuwählen und die nächstgelegene AlzaBox auf der Karte zu finden. Kunden können noch um 23:59 Uhr auf Alza.at bestellen und erhalten am Morgen eine SMS mit Informationen zur Lieferung in die ausgewählte AlzaBox sowie einen Code zum Öffnen des Fachs. „Wenn man kurz vor Mitternacht bestellt, dauert die Lieferung nur wenige Stunden. Die durchschnittliche Zeit zwischen Bestellung und Lieferung in die AlzaBox beträgt weniger als einen Tag, genau 17,7 Stunden“, sagt Petr Bena, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Alza. Kunden können aus über 150 AlzaBoxen in ganz Wien wählen, die oft näher sind als jedes Elektronikgeschäft, und ihre Bestellungen rund um die Uhr einfach, bequem und kontaktlos abholen. „Die Abholfrist beträgt 3 Werktage, das heißt, auch wenn man sofort keine Zeit hat, ist das Paket auch jederzeit später innerhalb dieser Frist abholbereit“, ergänzt Petr Bena. Darüber hinaus bietet Alza eine kostenlose 30-tägige Rückgabefrist, die den Kunden noch mehr Flexibilität bietet.

Kund:innenen, die den Alza Service bereits in Anspruch genommen haben, sind begeistert.

Auf der Bewertungsplattform Trustpilot.com schreibt ein Nutzer aus Margareten: „Echt spitze! Vor Mitternacht bestellt, bis 8 Uhr morgens in die Alza Box um Eck geliefert (…) TOP!” Auf dem Preisvergleichsportal Geizhals.at schreibt ein Kunde aus Wien-Liesling: „Habe spontan einen Motorradurlaub für den nächsten Tag geplant, es fehlte mir jedoch die Handyhalterung fürs Bike. Am Vortag bestellt, am nächsten Tag um 04:30 Uhr in der Früh bei meiner Abholbox vor der Tür eingetroffen. Ich weiß nicht, wie sie das logistisch hinbekommen, aber das nenne ich Service! Vielen Dank!”.

Es stehen drei verschiedene Fachgrößen zur Verfügung, um die individuellen Bestellungen zu lagern.

Fach S (9,5 cm x 41 cm x 67 cm) ist ideal für kleinere Artikel

Fach M (19 cm x 41 cm x 67 cm)

L-Fach (38 cm x 41 cm x 67 cm)

Das Maximalgewicht pro Fach beträgt 31,5 kg.

Nicht nur ein angenehmes Kauferlebnis, sondern auch ein nachhaltiges!

Neben dem für Kunden bequemen Aspekt ist die Liefermethode von Alza.at nachhaltig und umweltfreundlich. Im Vergleich zur traditionellen Liefermethode vor der Haustüre werden jährlich ca. 2,2 Tonnen CO₂ eingespart*, was einer Einsparung von bis zu 75 % CO₂ entspricht. So lassen sich dreizehnmal mehr Pakete auf einmal zustellen als bei der traditionellen Haustürlieferung, und der Kurier spart wertvolle Zeit und Ressourcen:

„Durch die Bündelung von Lieferungen sparen wir enorm viel CO₂, im Vergleich zu herkömmlichen Lieferdiensten, und dank unseres 24-Stunden Betriebs der AlzaBoxen können wir die Zustellung auch außerhalb der Stoßzeiten durchführen“, sagt Petr Bena.

Alza.at geht in Sachen Nachhaltigkeit noch einen Schritt weiter.

Das Projekt „Unverpackte Ware“ ist Alza.at’s Weg zu verpackungsfreier Logistik. Überflüssige Verpackungsmaterialien sollen in der Logistik vermieden werden und damit bleibt Alzas.at der Überzeugung treu, dass „die nachhaltigste Verpackung keine Verpackung ist“. Damit vereinfacht Alza.at Prozesse, eliminiert überflüssige Verpackungen, senkt Kosten und schützt die Umwelt maßgeblich. So ist eine der Maßnahmen zum Beispiel, dass nur Sendungen mit mehr als vier Artikeln weiter verpackt werden. „Im Gegensatz zu anderen Online-Shops erscheint es uns logisch, Waren nicht einzupacken. Welchen Sinn hat es, etwas, was bereits verpackt ist, noch einmal in eine Schachtel oder Folie zu verpacken?“ erläutert Petr Bena den Ansatz von Alza.at zur nachhaltigen Verpackungsphilosophie. Mit dieser Entscheidung hat das Unternehmen fast 78 Tonnen Plastik eingespart.