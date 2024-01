Alles, was wir über Princess Peach: Showtime! (Nintendo Switch) wissen

Das Spiel hat bereits eine sehr vielversprechende Handlung, die die Fans zum Erkunden begeistert. Denn ähnlich wie in alten älteren Mario -Titeln findet alles auf einer Bühne statt, und wenn der Vorhang fällt, sind alle Figuren wieder lieb miteinander. Das erklärt auch, wieso sich nach ewigen Schlachten noch immer alle zu einer Mario Party , einem Kartrennen und mehr treffen … Jedenfalls bringt Princess Peach: Showtime! die altbekannte Prinzessin in denn Vordergrund, und sie muss in verschiedene Rollen schlüpfen. Denn sie muss als Detektivin herausfinden, wer an einem Unfall verantwortlich ist, der in ihrem Lieblingstheater spielt. Dabei bleibt es aber nicht, denn die blonde Powerfrau (nein, nicht Taylor Swift) zeigt zudem ihre Schwertkunst, Karatefähigkeiten, Backkünste und noch vieles mehr!

So wie in einem Theaterstück wird es auch hier unterschiedliche Levels geben, die ganz eigens aufgebaut sind. Es gilt, alle im Theater zu schützen und herauszufinden, wer der Bösewicht ist. Ein bisschen Fantasy-Gewalt wird natürlich vorhanden sein, wenn die Fieslinge verprügelt werden. Mehr wissen wir am 22. März 2024, denn dann wird Princess Peach: Showtime! exklusiv für Nintendo Switch erscheinen – das sagt auch die offizielle Website. Das story-lastige Einzelspieler-Game wird wohl keine Möglichkeit für einen Mehrspielermodus bieten, ganz so, wie es etwa beim Remake des kultigen Super Mario RPG der Fall ist. Kosten wird das Spiel an die 60 Euro, derzeit ein Standardpreis für Nintendo Switch-Games – mal sehen, wie lange das noch so sein wird. Immerhin steht eine stärkere Nintendo-Konsole in den Startlöchern, mit einem kolportierten Spielepreis von 70 Euro…