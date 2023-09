Princess Peach: Showtime! angekündigt (Release im März 2024)

Im Zuge der gestrigen Nintendo Direct wurde Princess Peach: Showtime! offiziell angekündigt. Damit wird die Nebendarstellerin Peach erstmals zur Hauptprotagonistin. Am 22.3.2024 geht’s los!

Was erwartet euch?

Die Hauptdarstellerin des Pilzkönigreichs tritt auf Nintendo Switch ins Rampenlicht. Eben noch besuchen Prinzessin Peach und ihre Toads eine Show im Funkeltheater, da kommen auch schon die fiese Grape und ihre Sauertruppe auf die Bühne und sorgen für Aufruhr. Jetzt liegt es an Peach und Stella, der Hüterin des Theaters, das Theaterstück und den Tag zu retten. Zum Glück hat Peach einige spektakuläre Fähigkeiten gewonnen, denn sie kann die Magie von Stellas Schleife nutzen und sich verwandeln! Als Schwertmeisterin beispielsweise wehrt sie Gegner mit der blanken Klinge ab, als Kung-Fu-Peach setzt sie auf raffinierte Kampfsportkünste. Ihre süßen Fähigkeiten stellt sie hingegen als Patissière unter Beweis. Und als Detektivin kann sie womöglich den gesamten Fall lösen. In diesem Abenteuer ändert sich das Spielgeschehen je nach Peachs Rolle – und weitere überraschende Verwandlungen warten noch auf ihre Enthüllung. Man darf also gespannt sein, wenn sich am 22. März 2024 der Premierenvorhang für Princess Peach: Showtime! hebt. Vorbestellungen sind ab sofort im Nintendo eShop möglich.