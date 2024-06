Alles über das kommende ASTRO BOT für PS5: Größer, besser, sehr beliebt

Sony hat weitere Informationen über das kommenden ASTRO BOT für PS5 geteilt, einschließlich Details zu seiner Größe und Mikrotransaktionen.

Mehr zu ASTRO BOT

ASTRO BOT wurde letzte Woche während einer State of Play-Präsentation angekündigt. Das Spiel, das am 6. September veröffentlicht wird, versetzt den Titelhelden in sein erstes großes Abenteuer, und dieses Mal ganz ohne VR. In einer FAQ auf der Website des Spiels bestätigt Sony, dass das Spiel deutlich größer sein wird als Astro’s Playroom, das kostenlose Spiel, das bei jeder PS5-Konsole enthalten ist, das etwa drei bis vier Stunden dauerte. „Im Gegensatz zu ASTROS PLAYROOM ist ASTRO BOT ein eigenständiges Abenteuer in voller Größe, das mehr als viermal mehr Welten, 300 Bots zu retten und Dutzende neuer Kräfte und Funktionen zum Entdecken bietet.“

Das Studio stellt auch fest, dass es keine In-Game-Käufe oder Mikrotransaktionen gibt, und sagt: “Nein, jeder Planet hat bereits viele Münzen, die wir im Gatcha Lab finden und ausgeben können“. Sony bestätigte auch, dass das Spiel nur für Einzelspieler sein wird und dass es nicht auf PS4 oder PlayStation VR2 veröffentlicht wird (obwohl keine PC-Version erwähnt wird, so dass die Tür für einen Port in Zukunft offen bleibt). Das neue ASTRO BOT wird aus über 80 Levels bestehen, die über sechs Galaxien verteilt sind, so dass die Spieler:innen zweifellos mehr von der Qualität bekommen werden, die wir schon aus Astro’s Playroom kennen – nur in größer und ausdefinierter. Freut ihr euch darauf?