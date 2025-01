Aktuelle Sony PlayStation Plus-Spiele für den Jänner 2025 bekannt geworden

Sony hat den PlayStation Plus Game Catalog und die Classics-Titel für Januar 2025 angekündigt. Hier geht es schön zur Sache!

Im Gegensatz zu den PlayStation Plus Essential-Spielen vom Januar, die allen Abonnenten zur Verfügung stehen, sind die herunterladbaren PS4- und PS5-Titel von Game Catalog nur für Extra- und Premium-Mitglieder verfügbar. Zu den Ergänzungen dieses Monats (die unten vollständig aufgeführt sind) gehören God of War Ragnarök, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name und Atlas Fallen: Reign of Sand. PlayStation Plus Premium bietet auch eine Auswahl an PS1-, PS2- und PSP-Spielen zum Herunterladen sowie PS3-Spiele per Cloud-Streaming. Alle unten aufgeführten Titel werden ab dem 21. Januar verfügbar sein.

PlayStation Plus Extra und Premium Spielekatalog

God of War Ragnarök | PS4, PS5

| PS4, PS5 Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name | PS4, PS5

| PS4, PS5 Atlas Fallen: Reign Of Sand | PS5

| PS5 SD Gundam Battle Alliance | PS4, PS5

| PS4, PS5 Sayonara Wild Hearts | PS4

| PS4 ANNO: Mutationem | PS4, PS5

| PS4, PS5 Orcs Must Die 3 | PS4, PS5

| PS4, PS5 Citizen Sleeper | PS4, PS5

| PS4, PS5 Poker Club | PS4

Die PlayStation Plus Essential-Spiele dieses Monats sind übrigens Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5), Need for Speed Hot Pursuit Remastered (PS4) und The Stanley Parable: Ultra Deluxe (PS4, PS5).