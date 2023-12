Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 23.12.2023

Unter den tropischen Weiten von Ixalan liegt ein riesiges Netzwerk von Höhlen, die sich über die ganze Welt erstrecken, eine verborgene Welt voller seltsamer Pilz-Kreaturen, uralter Ruinen und böser Fallen. Noch tiefer verbirgt sich der geheimnisvolle Weltenkern, wo die Vorfahren des Imperiums der Sonne in friedlicher Abgeschiedenheit leben. Dazu kommt eine beeindruckende Maya- und Aztekenkultur, die auch bei den Karten einfließt und natürlich die allseits beliebten Dinosaurier, Piraten, Meervolk und Vampire, die untereinander krieg führen. Hier könnt ihr euch die neuen Mechaniken ansehen:

Wir bedanken uns bei Wizards of the Coast für die Unterstützung bei unserer Adventkalender-Aktion.

Legendäre Karten von allen euren Lieblingswelten wurden zusammen neu aufgelegt, um gegen die phyrexianische Geißel zu kämpfen. Verbündet euch für den letzten Kampf. Die neuen Karten erzählen viele spannende Stories aus dem gesamten Multiversum. Noch in der letzten Erweiterungen Alles wird Eins sind die Phyrexianer mit Elesh Norn in die Ebene von Mirrodin eingefallen. In Marsch der Maschine weitet sich dieser Kampf überall hin aus, denn sie haben ihre größte Waffe Weltenbrecher, den Invasionsbaum aktiviert. Durch seine weitverzweigten Äste schicken sie ihre mechanischen Legionen, um alle Ebenen zu vollenden. Von Kamigawa bis Ikoria breitet sich die Gefahr aus. Die knorrigen Äste von Weltenbrecher durchbohren die Oberfläche jeder Ebene. Das heißt wir sehen viele alte Bekannte aus bereits lang vergangenen Editionen wieder und das Beste: die verbünden sich sogar und bilden so ganz neue Karten.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 23.12.2023 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!