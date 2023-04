Neue Magic Edition Marsch der Maschine im Test

Mit der neuen Magic the Gathering Edition Marsch der Maschine geht es in einen letzten Kampf Phyrexianer gegen das Multiversum. Wie sich die Edition schlägt, erfahrt ihr hier.

Phyrexianer gegen den ganzen Rest

Magic kann gespielt werden ohne, dass man sich jemals mit der Hintergrundgeschichte befasst hat. Dann jedoch verpasst man einiges, denn die neuen Karten erzählen viele spannende Stories aus dem gesamten Multiversum. Noch in der letzten Erweiterungen Alles wird Eins sind die Phyrexianer mit Elesh Norn in die Ebene von Mirrodin eingefallen. In Marsch der Maschine weitet sich dieser Kampf überall hin aus, denn sie haben ihre größte Waffe Weltenbrecher, den Invasionsbaum aktiviert. Durch seine weitverzweigten Äste schicken sie ihre mechanischen Legionen, um alle Ebenen zu vollenden. Von Kamigawa bis Ikoria breitet sich die Gefahr aus. Die knorrigen Äste von Weltenbrecher durchbohren die Oberfläche jeder Ebene. Das heißt wir sehen viele alte Bekannte aus bereits lang vergangenen Editionen wieder und das Beste: die verbünden sich sogar und bilden so ganz neue Karten.

Das bringt ganz wunderbar nostalgische Gefühle hervor, denn z.B. spiele ich liebend gerne mein rotes Aggro-Deck mit der Göttin Hazoret. In Marsch der Maschine hat sie sich mit dem treuen Djeru zusammen getan und bildet nun eine rot-weiße Karte. In dieser Art und Weise gibt es sehr viele neue Karten, die coole Figuren aus dem Magic Universum vereinen, sehr stark sind und durch ihre Mehrfarbigkeit natürlich auch sehr gut für das Commander Format geeignet sind.

Booster Einmaleins

Wo wir gerade bei Commander, dem momentanen Aushängeschild von Magic sind, es gibt für Marsch der Maschine vier neue Commander Precon Decks. Wer das spannende Commander Format noch nicht kennt, bekommt hier eine schöne Zusammenfassung. Ich kann es nur jeder/jedem empfehlen, denn mit vier Spieler:innen ist das eine tolle, neue Erfahrung. Darum soll es aber heute gar nicht gehen, denn ich habe für dieses Review sechs Draft-Booster, drei Set-Booster, zwei Sammler-Booster und ein Prerelease-Paket bekommen. Für all jene, die nicht auswendig die Unterschiede der Booster-Typen kennen, hier eine kurze Erklärung:

Draft-Booster (15 Karten, ca. 3,60 Euro)

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte

1 Multiverse Legends Karte

1 Schlachtkarte

1 doppelseitige Nicht-Schlacht-Karte

3-5 nicht ganz so häufige Karten (einschließlich der oben erwähnten doppelseitigen Karten, Schlachtkarten und Multiverse Legends Karten)

8-9 häufige Karten

Standardland, Spielstein etc.

Dieses Booster Pack ist das günstigste und wird gerne für den namensgebenden Draft-Modus genutzt. Darauf komme ich noch, wenn ich das Prerelease-Pack bespreche.

Set-Booster (12 Karten, ca. 4,50 Euro):

Marsch der Maschine Set-Booster enthalten mindestens eine seltene oder sagenhaft seltene Karte (ca. 42 % enthalten zwei, 14 % drei, 2 % vier und < 1 % fünf)

1 Multiverse Legends Karte

Mindestens 1 Schlachtkarte

1 traditionelle Foil- oder Etched-Foilkarte beliebiger Seltenheit, einschließlich Multiverse Legends Karte

2 Wildcards beliebiger Seltenheit, darunter eine Möglichkeit, Marsch der Maschine Commander-Karten, seltene Karten aus Jumpstart-Boostern oder Multiverse Legends Karten zu erhalten

1 Standardland oder Vorboten-Standardland mit großflächiger Illustration als traditionelle Foil- oder Nicht-Foilkarte

1 häufige oder nicht ganz so häufige doppelseitige Phyrexianer-Karte

2 miteinander verbundene nicht ganz so häufige Karten

2 miteinander verbundene häufige Karten

1 Artwork-Karte

1 Karte aus der Liste oder eine Spielsteinkarte, DSK-Hilfekarte oder Werbekarte

Diese Set-Booster sind etwas teurer, enthalten nur 12 und nicht 15 Karten und setzen auf Qualität statt Quantität. Sie werden daher nicht fürs Draften, sondern dazu verwendet die eigene Sammlung mit hochwertigen Karten zu erweitern.

Sammler-Booster (15 Karten, ca. 22 Euro)

Dies ist das mit Abstand teuerste Booster, hier geht es nicht nur um Qualität, sondern um Karten mit Foil (Traditionell, Etched, Halooder Doppelregenbogen), Karten mit speziellen Artworks und erweitertem Kartenrand

5 seltene oder sagenhaft seltene Karten (alle fix Foil, alle aus verschiedenen Themen)

1 Standardland mit großflächiger Illustration als traditionelle Foilkarte

1 nicht ganz so häufige Multiverse Legends Foilkarte

1 nicht ganz so häufige Multiverse Legends Karte als traditionelle Foilkarte

2 nicht ganz so häufige

5 häufige traditionelle Foilkarten (einschließlich gewöhnliche Standardländer)

Dieses Booster enthält wirklich sehr schöne Karten, die Foils sind ausgesprochen schön und die alternativen Artstyles richtig cool. Das ganze hat aber natürlich seinen Preis.

Die genauen Droprates und Erfolgschancen auf spezielle Kartentypen finde ihr hier genau aufgeschlüsselt: https://magic.wizards.com/de/news/feature/collecting-march-of-the-machine

Drafting Modus mit Prereleasepack

Wie versprochen kommt jetzt noch das Prereleasepack an die Reihe, das immer in der Vorwoche des Releases in lokalen Stores zu kaufen ist. Darin enthalten sind zwei seltene Promokarten, sechs Draft-Booster, eine Deckbox, ein zwanzig seitiger Würfel und eine Menge +1/+1 Counter, etc. Wenn ihr diese Box kauft könnt ihr euch gleich auch für ein lokales Draftturnier anmelden, was ich gemacht habe und dabei sehr viel Spaß hatte. Ihr müsst euch dann aus den 6 Boostern + Promos ein Deck aus 40 Karten zusammenbauen und dann wird losgespielt. Niemand hat hier einen Vorteil, alle starten mit ihren sechs Boostern und das macht das Event sehr ausgeglichen und cool. Solltet ihr in eurer Nähe einen lokalen Store suchen, der solche Events veranstaltet, könnt ihr dies z.B. per Magic Companion App tun und teilnehmen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch einfach mit Freunden selbst veranstalten. Egal wie ihr es macht, für mich ist das eines der besten Modi, wo ihr mit 25 Euro gut einsteigen könnt. Alle haben die gleichen Chancen, es werden nur Karten der Edition gespielt und man bekommt sofort ein Gespür für die neuen Mechaniken.

Auf in die Schlacht

Und damit kommen wir endlich zu den spielerischen Neuerungen, die mit Marsch der Maschine Einzug halten. Im Multiversum finden Loremäßig viele Gemetzel und Schlachten statt und deshalb gibt es den neuen Karten Typ Schlacht. Spielt ihr eine Schlacht aus, wird zuerst ihr Effekt ausgelöst, ähnlich wie bei einer Hexerei (z.B. erzeuge 2 2/2 Kreaturenspielsteine mit Wachsamkeit). Diesen ersten Effekt bekommt ihr garantiert, aber danach kommt der eigentliche Clou. Ihr weist die Schlacht einem anderen Spieler zu und müsst, ähnlich wie bei Planeswalker, deren Verteidigungsmarken auf null bringen. Das ist übrigens das erste Mal in Magic, dass ihr eure eigenen Karten angreifen müsst. Ihr könnt Schlachten eigens als Angriff auswählen und wenn es euch gelingt, sie zu besiegen, wird die Karte umgedreht. Dort ist dann entweder eine Kreatur odere eine Hexerei, die für euch dann zum Einsatz kommt. Wenn ihr im Link hier auf TDF/SCHLACHTEN klickt, könnt ihr alle Schlachtenkarten und transformierbaren Karten euch ansehen.

Ich persönlich finde diese Schlachtenmechanik sehr cool, da dadurch eine ganz eigene Dynamik entsteht. Gerade im Commander-Modus zu viert können auch andere Spieler:innen die Schlachten ebenfalls angreifen und so Pakte und Hinterhalte geschlossen werden. Es ist immer ein bisschen Risk and Reward, denn wenn die Schlacht niemals besiegt wird, habt ihr meist sehr viel Mana für eine mittelmäßige Fähigkeit verbraten.

Phyrexianer inkubieren, alle anderen geben sich Hilfestellung

Weitere neue Mechaniken sind Inkubieren und Hilfestellung. Ihr erhaltet durch Ersteres immer einen Artefakt-Inkubator Spielstein, der von sich aus noch nichts kann. Für zwei farblose Mana könnt ihr diesen Spielstein jedoch in eine phyrexianische Artefaktkretur 0/0 verwandeln, wobei z.B. für Inkubieren 2, die Kreatur zwei +1/+1 Marken enthält. Gerade Artefaktdecks, die oft Affinität zu Artefakten einsetzen, lassen sich dadurch sehr gut verstärken. Während meines Draftens war mir diese Fähigkeit aber meist mit zu viel Manakosten verbunden, da ich fürs Angreifen und Blocken immer genug Mana übrig lassen muss.

Deshalb hat mir die Hilfestellung deutlich besser gefallen. Die Kreaturen mit diesem Keyword können der Zahl entsprechend viele +1/+1 Marken auf eine Kreatur als Ziel legen. Wenn ihr dabei eine andere Kreatur wählt erhält diese Kreatur außerdem bis zum Ende des Zuges jede Fähigkeit der ursprünglichen Kreatur, die unter Hilfestellung aufgedruckt ist. Dadurch ergeben sich so coole Züge wie z.B. das meine 2/2 Fliegen, Hilfestellung meine 6/6 Kreatur, dauerhaft zu einer 7/7 werden lässt und für bis zum Ende des Zuges ebenfalls Flugfähigkeit erhält. Das kann durchaus spielentscheidend sein und gerade Mono-Weiß bzw. Ritterdecks werden sich über Zuwachs freuen.

Alles in allem finde ich die neuen Mechaniken sehr gelungen, besonders weil sie so gut mit der Geschichte harmonieren. Die Schlachten erklären sich da sowieso von selbst, Inkubieren lässt die phyrexianische Seite glänzen und die Hilfestellung lässt die verschiedenen Welten miteinander gemeinsam in den Kampf ziehen. Auf spielerischer Seite sind sie auf den ersten Blick nicht ganz so spektakulär wie Toxic und Proliferate aus Alles wird Eins, aber sie bieten genügend neues Potenzial für verschiedenste Strategien und Decktypen.