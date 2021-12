Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 17.12.2021

Wiederverwendbare Wasserflaschen sind mit allen Mysoda-Mineralwasserherstellern kompatibel. Die Flasche verfügt über einen Schnellverschluss, der die Verwendung mit dem Gerät erleichtert. Flaschen sind BPA-frei. Mit jedem Zylinder könnt ihr 40-60 Liter Mineralwasser herstellen. Das Desing der Woody basiert auf nordischer Schlichtigkeit und wurde mit einem finnischen Design Preis ausgezeichnet. Das Biokomposit für die Herstellung des Gerätes wird von einem forstbasierten Biounternehmen geliefert. Der elegante Woody ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich, welche alle über ein einzigartiges Finish mit subtil sichtbaren Holzfasern aufweisen.

MySoda Woody ist der unbestrittene Blickfang jeder Küche. Neben dem modernen und überlegten Design verfügt dieses kabellose Gerät über eine Funktionalität und Robustheit, die ihresgleichen sucht. Mysoda Woody ist der ultimative Höhepunkt von Nachhaltigkeit und Design in Form eines Sprudelwassermachers. Ein milder Holzduft bringt ein kleines Stück Wald in Ihre Küche und verrät sein Geheimnis. Anstatt fossilen Kunststoff zu verwenden, besteht der Körper des Geräts zu fast 100% aus Biokomposit auf erneuerbarer Basis. Im Set enthalten sind:

