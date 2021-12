Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 15.12.2021

Die Kita Grip Hülle bietet vollen Zugriff auf Joysticks und Tasten. Handflächengriffe und eine strukturierte Oberfläche sorgen für ein angenehmes Spiel mit besserer Kontrolle. Die konturierten Kanten passen bequem in Ihre Handfläche und ermöglichen einen guten Halt. Kita Grip hat ein antimikrobielles Mittel, das euer Gehäuse schützt, indem es das Wachstum von geruchsverursachenden Bakterien hemmt und vor dem Abbau durch Mikroorganismen schützt. Aber das ist nicht alles. D3O Bio ist ein pflanzliches Schutzmaterial aus 52 % nachwachsenden Rohstoffen im Gegensatz zu fossilen Rohstoffen. Die Einbeziehung von D3O Bio in die Produkte ist Teil der ZAGG Initiative zum Schutz und zur Verbesserung der Welt, in der wir leben.

Kratzer- und Splitterschäden können „Game Over“ bedeuten. Schützt eure Nintendo Switch mit Kita Grip 360. Dieses flexible Gehäuse bietet 3mFallschutz, und seine konturierten Handflächengriffe und eine strukturierte Oberfläche bieten bequemen Halt für lange Gaming-Sessions. Der flexible Hybrid-Polymer-Bildschirmschutz fühlt sich glasartig an. Es schützt den Bildschirm vor Kratzern wie etwa von der Dockingstation und schützt ihr außerdem auch vor Stößen und Splitterschäden. Spielt also ruhig hart – jederzeit und überall – mit 360°-Schutz für eure Lieblings-Gaming-Gerät.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 15.12.2021 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!