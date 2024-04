Actionreiches Final Fantasy 16: Ziel erreicht, Zielgruppe erweitert

Final Fantasy 16 hat es geschafft, ein jüngeres Publikum für die Serie zu gewinnen, so DLC-Regisseur Takeo Kujiraoka.

Mehr zu Final Fantasy 16

Vor seiner Veröffentlichung im vergangenen Jahr sagte Square Enix, es habe beschlossen, rundenbasierte Kämpfe nicht in das Spiel aufzunehmen, mit dem Ziel, einen breiteren Markt anzusprechen. Und Kujiraoka sagte Push Square, dass der actionbasierte Kampf von Final Fantasy 16 dem Verleger geholfen habe, dieses Ziel bis zu einem gewissen Grad zu erreichen. “In den letzten Jahren neigten die Spieler der Final Fantasy-Serie dazu, sich in Richtung einer höheren Altersspanne zu neigen”, sagte er Push Square. “Dieses Mal gibt es jedoch Umfrageergebnisse, die zeigen, dass mehr Menschen in ihren Teenagern und 20ern Final Fantasy 16 gespielt haben. Ich denke, das zeigt, dass wir bis zu einem gewissen Grad eines unserer ursprünglichen Ziele erreicht haben – Spieler jeden Alters das neueste Final Fantasy-Spiel spielen zu lassen.”

“Das bedeutet nicht, dass alle zukünftigen Final Fantasy-Spiele eine ähnliche Richtung wie Final Fantasy 16 einschlagen werden”, fügte Kujiraoka hinzu, “aber ich denke, es bedeutet, dass wir in der Lage waren, neue Spieler an Bord zu holen und neue Möglichkeiten für die Entwicklungsteams zu eröffnen, die an zukünftigen Raten der Serie arbeiten werden”. Der zweite Story-DLC, The Rising Tide, wird am 18. April veröffentlicht. Zum Preis von 19,99 Euro folgt es der ersten Erweiterung des Spiels, Echoes of the Fallen, die im Dezember zum Preis von 9,99 Euro erschien. Wir können den Final Fantasy 16 Expansion Pass, der Zugang zu beiden DLC-Paketen beinhaltet, für 24,99 Euro erwerben. Und irgendwann mal wird das Spiel auch für den PC erscheinen, das gilt bereits als fix. Habt ihr das Game schon gespielt?