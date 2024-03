Final Fantasy 16 kommt demnächst mal auf den PC, mit Demo

Diejenigen von euch, die hoffen, Final Fantasy 16 auf dem PC zu spielen, müssen noch etwas länger warten, aber es kommt wohl eine Demo!

Über Final Fantasy 16 (PC)

Square Enix gab im September bekannt, dass eine PC-Portierung von Final Fantasy 16 in Arbeit ist, nachdem es lange Zeit darüber gespielt hat, was offensichtlich eine gute Nachricht für diejenigen ist, die keine PS5 haben, aber einen leistungsstarken PC haben. Das war jedoch vor sechs Monaten, und wir haben seitdem nicht mehr viel über die Portierung gehört. Glücklicherweise gab Yoshida kürzlich ein Interview und gab ein kleines Update darüber, wann wir den Port erwarten können. “In Bezug darauf, wo wir uns derzeit in der Entwicklung befinden, versuchen wir gerade, die letzten Phasen der Optimierung herauszufinden”, sagte Yoshida. Eine SSD ist jedenfalls Pflicht!

Yoshida betonte auch, dass das Team hart daran arbeitet, die empfohlenen Spezifikationen und Anforderungen für die Ausführung des Spiels bekannt zu geben, und sagte: “Um das zu tun, wollen wir auch eine Demo für die PC-Version veröffentlichen. Auch hier können wir nicht wirklich über zu viel in Bezug auf Details darüber sprechen, wann es herauskommen wird – ich denke, in etwas mehr Zeit werden wir an einem besseren Ort sein, um Dinge anzukündigen. Aber eines ist sicher: Es wird in Zukunft nicht zu weit entfernt sein; es wird kein Jahr sein, es wird nicht zwei Jahre sein, es wird wahrscheinlich kürzer sein, also bleiben Sie dran.”