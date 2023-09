Final Fantasy 16: PC-Version und zwei DLCs kommen demnächst

Square Enix hat offiziell angekündigt, dass sich eine PC-Version von Final Fantasy 16 in der Entwicklung befindet, zusätzlich zu zwei kostenpflichtigen DLCs.

Weitere Details zu den Plänen von Square Enix über Final Fantasy 16 für PC werden vor Ende des Jahres bekannt gegeben, hieß es. Final Fantasy XVI-Produzent Naoki Yoshida teilte die Nachricht während eines PAX West-Panels am Samstag mit, zusammen mit der Nachricht, dass ein bedeutendes Update für die PlayStation 5-Version veröffentlicht wurde. “Es ist mehr als zwei Monate her seit der Veröffentlichung von Final Fantasy XVI und wir haben eine enorme Menge an Feedback von Spielern auf der ganzen Welt erhalten”, sagte Yoshida in einem vorab aufgenommenen Video. “Das Entwicklungsteam und ich haben uns auch Ihre Videos und Streams angesehen und dabei besonders darauf geachtet, was alle von Final Fantasy XVI halten. Wir haben alles in die Entwicklung dieses Spiels gesteckt, also ist es eine echte Freude, so viele verschiedene Reaktionen zu sehen.“