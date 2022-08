Ab sofort: Google Pixel 6a und Pixel Buds Pro bei tink erhältlich

Beim Smart Home-Händler tink gibt es ab sofort das Google Pixel 6a-Smartphone und die Google Pixel Buds Pro zu haben!

Mehr zu den Pixel-Geräten

Der Premium-Online-Händler tink erweitert sein Produktportfolio und hat mit dem Google Pixel 6a sein erstes Smartphone gelauncht. Außerdem erweitern die Bluetooth-Kopfhörer Google Pixel Buds Pro das umfassende Sortiment. Die smarten Gadgets von Google gibt es zu Top Deals ab sofort auf tink.at. Nach Österreichs erstem tink Pop Up-Store und einem erfolgreichen Summer Sale folgt ein weiterer Coup des Connected-Home-Pioniers: Seit kurzem gibt es mit dem Google Pixel 6a das erste Smartphone im tink-Sortiment zu erwerben, begleitet von den In-Ear Bluetooth Kopfhörern Google Pixel Buds Pro. Unschlagbar sind die beiden Geräte miteinander im Bundle – jetzt zum Hero Deal um minus 10 Prozent und damit zum Aktionspreis von 609,00 Euro (statt 678,00 Euro) auf tink.at.

Über das Google Pixel 6a

Das kompakte Google-Smartphone überzeugt mit hochwertiger Technologie, schickem Design, einer Auswahl intelligenter Funktionen, bis zu 72 Stunden Akkulaufzeit und nicht zuletzt günstigem Preis. Es verfügt über sechs Gigabyte RAM, 128 Gigabyte Speicher sowie 5G-Konnektivität und ist ausgestattet mit einem leistungsstarken Chip, der perfekt auf das Android-Betriebssystem abgestimmt ist. So können Apps schnell gestartet und Seiten sowie Bilder zügig geladen werden. Garantiert höchste Sicherheit verspricht der Titan M2-Sicherheitschip mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Phishing- und Malwareschutz, automatischen Sicherheitschecks und Datenschutzeinstellungen. Mit einer IP67-Schutzklasse ist das Smartphone außerdem auch vor Wasser und Staub geschützt.

Mit der intelligenten Pixel-Kamera können mit dem “Magischen Radierer” unerwünschte Personen und Objekte aus Bildern weggezaubert und mit dem “Scharfzeichner” verwackelte Gesichter in detaillierte Porträts verwandelt werden. Mit dem Nachtsichtmodus gelingen auch nachts glasklare Aufnahmen. Eine individualisierte Benutzeroberfläche schafft die “Material You”-Designphilosophie. Die Farben des Pixel werden automatisch an den Hintergrund angepasst; die Live-Anzeige liefert wiederum nützliche Informationen, wie Kalenderbenachrichtigungen. Das Google Pixel 6a ist ab sofort um 459 Euro in den Farben Chalk, Charcoal und Sage auf tink.at verfügbar.

Über die Google Pixel Buds Pro

Der beste Freund des qualitativen Sounderlebnisses? Die Google Pixel Buds Pro mit moderner, aus eigenem Hause entwickelter Technologie. Besonders überzeugen die Geräuschunterdrückung und der starke Akku mit 31 Stunden Wiedergabezeit. Die 11-mm-Lautsprechertreiber sorgen für einen kraftvollen und differenzierten Klang. Mit dem 5-Band-EQ und dem Lautstärke-EQ der Google Pixel Buds Pro lässt sich der Sound immer genau an die Bedürfnisse anpassen. Die Pixel Buds Pro kommen in vier verschiedenen Farben und mit flexiblen Ohreneinsätzen, die sich der Form des Ohres anpassen.

Darüber hinaus ist in den smarten Kopfhörern ein Drucksensor verbaut, der den Druck im Gehörgang misst und automatisch abbaut – für einen unvergleichlichen Tragekomfort, auch über eine lange Dauer. Die Steuerung erfolgt simpel via Touchbedienung. Hat man keine Hand frei, kommt der Sprachbefehl zum Einsatz. Die Pixel Buds Pro können dank Mehrpunktverbindung nahtlos zwischen Geräten wechseln. So bleibt die Unterbrechung zwischen zwei Audioquellen möglichst gering. Die Google Pixel Buds Pro sind ab sofort um 219,00 Euro in den Farben Charcoal, Fog, Lemongrass und Coral, auf tink.at verfügbar.

Mehr Google-Hardware gefällig?

