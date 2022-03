iRobot roomba i3+ und Google Nest Mini im Test: Starke Kombo

Für ein sauberes Zuhause sind smarte Geräte extrem nützlich, so auch der iRobot Roomba i3+ in Kombination mit dem Google Nest Mini. Lest hier mehr im Review!

Beim Smart Home-Spezialisten tink läuft gerade eine Aktion, bei der ihr den iRobot Roomba i3+ erwerben könnt und ein gratis Google Nest Mini dazu bekommt. Dieses Special von tink findet ihr gleich hier! Sowohl der Roomba i3+ wie auch das Google Nest Mini wurden uns von tink für diesen Testbericht zur Verfügung gestellt.

Über den iRobot Roomba i3+

Der iRobot Roomba i3+ gehört zur den Einsteigermodellen von iRobot. Standardmäßig ist jeder iRobot-Saugroboter mit zwei Gummibürsten bewaffnet, da macht dieses Gerät keine Ausnahme. Beide Bürsten sind eigens mit Gummiprofilen bestückt, die im konstanten Kontakt mit den verschiedenen Bodenarten bleiben. Sie passen sich auf Hartböden und Teppiche an, um um die kleinsten Partikel wie Staub, Schmutz und Haare aufnehmen zu können. Der Hocheffizienzfilter ist aus einem speziellen Material gemacht, welches 99% der Pollen und Hausstauballergene aufnimmt. Die offizielle Website verrät: Das Plus hinter seinem Namen besagt, dass euch mit dieser Anschaffung nicht nur der Sauger, sondern auch eine automatische Absaugstation ins Haus kommt!

Dieser Umstand bedeutet, dass ihr den Staub-Auffangbehälter des Saugroboters nicht manuell entleeren müsst. Denn der Roomba i3+ leert seinen Auffangbehälter bis zu 60 Tage lang automatisch in die automatische Absaugstation mit Anti-Allergen-Beuteln aus 4 Lagen allergenblockierendem Material, die 99 % aller Pollen und Schimmelsporen einfangen. Das intelligente, geradlinige Navigationssystem verwendet Bodensensoren, um zielgerichtet und logisch in geraden Bahnen zu reinigen. Wenn sein Akku fast leer ist, kehrt er zur Ladestation zurück – und macht nach dem Laden genau dort weiter, wo er aufgehört hat, um eine vollständige Reinigung zu gewährleisten. Zudem verhindert die reaktive Sensortechnologie, dass er stecken bleibt, während die Dirt Detect-Technologie dort reinigt, wo es am nötigsten ist, wie in den schmutzigsten Bereichen eures Zuhauses.

Über das Google Nest mini

Das Google Nest Mini ist ein smarter kompakter Lautsprecher. Laut Google selbst überzeugt das Nest Mini der zweiten Generation mit mehr Power und Bass für einen starken Sound. Der verlässliche Google Assistant ist bereits integriert – für Unterstützung in jedem Raum. Neben dem angeblich doppelt so starken Bass wie bei der Vorgängerversion wird das Gerät auch mit Rücksicht auf die Umwelt produziert – die Textilabdeckung wird zu 100 % aus recycelten Plastikflaschen hergestellt. Genauso erwartet eine noch stärker verbesserte Spracherkennung, was euch natürlich im Alltag beim Aufrufen des Google Assistant oder sonstigen Sprachbefehlen enorm weiterhilft.

Neben seiner Tätigkeit als Lautsprecher ist das Google Nest Mini auch ein idealer Einstiegspunkt für ein Smart Home. Wenn eure Geräte mit dem Google-Ökosystem zusammenspielen können, lässt sich natürlich vieles über den Google Assistant steuern! Ob ihr nun Musik streamen, euch eure Nachrichten vorlesen, euren Zeitplan checken, einen Timer stellen, das Licht dimmen, den Fernseher einschalten oder die Heizung hochdrehen wollt – alles ist nur einen Sprachbefehl (oder eine Bitte, wie ihr es halt formuliert) entfernt. Das Google Nest Mini verfügt über Bluetooth 5.0, einen optimierter Verstärker, ein zusätzliches Mikrofon und einen integrierten Näherungssensor, der euch via LED eine Lautstärkeregelung anzeigt, wenn ihr euch dem Gerät nähert. Klingt nach einem prima Assistenten!

Ausgepackt und losgelegt

Dank tink durften wir beide Produkte testen – das Auspackerlebnis beim Google Nest Mini entpuppte sich als äußerst simpel (auspacken – anstecken – läuft!). Beim Roboter hingegen müssen wir Ladestation, Absaugstation und den Sauger aus seiner würfelförmigen Packung befreien. Der erste Eindruck stimmt: Bei dem iRobot Roomba i3+ handelt es sich um einen runden Saugroboter mit einer Höhe von gerade mal 9,25 cm. Dabei setzt iRobot auf ein wohnlicheres Design, denn die Oberfläche ist teils mit mattem Kunststoff und teils mit einer Art Leinenstoff verkleidet. Auf der Oberseite des Saugroboters sind drei Tasten angebracht, mit welchen ihr den Roboter steuern könnt. Alternativ gibt es natürlich auch eine Smartphone-App, und auch eine Anbindung an Google Home, da kommt dann das Nest Mini ins Spiel.

Nachdem ihr die Ladestation mit der Absaugstation an einer Steckdose angebracht habt, positioniert ihr den iRobot Roomba i3+ darauf. So stellt ihr sicher, dass das Gerät vor seinem ersten Arbeitstag auch komplett aufgeladen ist, und via iRobot-App konfiguriert ihr dann den Roboter durch. Das geht ziemlich schnell, nachdem ihr das Gerät ins WLAN gehängt habt, verbindet sich auch eure App mit dem Roboter. Fortan seid ihr dann für alle zukünftigen Reinigungsarbeiten gerüstet! Mit einem Druck auf die große Taste am Gerät oder via Smartphone könnt ihr den Reiniger auf seine Reise schicken. Ihr könnt den Saugroboter in verschiedenen Sprachen einstellen, aber eine Stummschaltung habe ich in der Testphase nicht gefunden.

Das verspricht iRobot

Wenn es um das Lobpreisen des iRobot Roomba i3+ geht, werden einige Features prominent hervorgehoben. Sowohl die (im Vergleich zur 600er-Serie) um das Zehnfache gesteigerte Saugkraft, personalisierte Reinigungsvorschläge je nach durchschnittlichem Verschmutzungsgrad und der Kompatibilität mit Google Assistant und Alexa werden immer wieder herangezogen, daher wird sich dieser Testbericht auch auf diese Punkte konzentrieren. Nicht nur das, das Gerät kehrt auch selbständig zur Aufladestation zurück. Sollte sich nämlich der Akku des Saugroboters einmal dem Ende neigen, bevor der Saugvorgang abgeschlossen ist, holt sich das Gerät von der Basis Strom, um anschließend wieder genau dort weiterzumachen, wo es zuletzt aufgehört hat.

Weiters legt sich der Saugroboter selbst eine Karte an. Ihr könnt zwar keine No-Go-Bereiche definieren, aber dennoch soll der iRobot genau wissen, wo das Saugen am nötigsten ist. Personalisierte Reinigungsvorschläge würden etwa auch dann passieren, wenn mehr Pollenflug herrscht oder Tiere saisonal bedingt zum Haaren neigen. Gegenüber den bisherigen Modellen ist bei dem iRobot Roomba i3+ wie bereits erwähnt eine automatische Entleerungsstation im Lieferumfang dabei. Der Staubbehälter im Saugroboter selbst wird über die Ladestation in einen Beutel entleert, der Platz für bis zu 30 Ladungen bietet. Ihr müsst euch also mehrere Wochen keine Gedanken über die Entleerung machen, da der Saugroboter dies für euch am Ende eines Reinigungsvorganges erledigt.