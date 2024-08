Ab sofort erhältlich: Personalisierte Lieblings-Lautsprecher von JBL

JBL bringt mit der Einführung seines Tools zur Produktpersonalisierung eine neue Möglichkeit der Individualisierung auf den Markt.

Mehr zu den personalisierten JBL-Speakern

Kund*innen können ihre Lieblings-JBL-Lautsprecher nun mit Aufklebern, Fotos oder Texten versehen, um ihnen eine persönliche Note zu verleihen. Ob als persönliches Geschenk oder als unvergessliches Erinnerungsstück mit Bildern besonderer Momente – die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig. Mit dem neuen Tool zur Produktpersonalisierung von JBL ist für jeden Geschmack etwas dabei. Der JBL Go 3 lässt sich durch das Hinzufügen von Text mit einem Namen oder einem Lieblingszitat individuell gestalten. Ein süßes Haustierfoto auf dem JBL Charge Essential 2 oder JBL Flip 5 macht ihn zum perfekten Geschenk. Der JBL Clip 4 kann mit lustigen Aufklebern und Emojis versehen werden und wird so zum idealen Begleiter für jedes Abenteuer. Ungeachtet des individuellen Designs bleibt die Soundqualität von JBL stets erhalten.

Diese Personalisierung eines JBL-Lautsprechers ist denkbar einfach. Auf der Produktpersonalisierungsseite wird der Prozess Schritt für Schritt erklärt. Nutzer*innen können ein Foto hochladen, es mit einem Muster aufgepeppen oder eine persönliche Nachricht einfügen. Mit unzähligen Möglichkeiten zur kreativen Gestaltung wird jeder JBL-Lautsprecher zu einem einzigartigen Accessoire. Das JBL-Produktpersonalisierungstool ist derzeit für die tragbaren Lautsprecher JBL Go Essential, JBL Go 3, JBL Clip 4, JBL Flip Essential 2, JBL Flip 5 und JBL Charge Essential 2 in Frankreich, Deutschland, Belgien und den Niederlanden verfügbar. Was haltet ihr davon, wäre das etwas für euch?