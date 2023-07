Ab 1. August kommen Golf, Träume und der Tod auf PlayStation Plus Essential

Sony Interactive Entertainment hat die PlayStation Plus Essential-Spiele vom August 2023 enthüllt. Hier geht es richtig gemischt zu!

Die August PlayStation Plus-Titel

Den Anfang von PlayStation Plus-Titeln im nächsten Monat machen PGA Tour 2K23 (PS5,PS4), Dreams (PS4) und Death’s Door (PS5, PS4). Alle Abonnent:innen können die Spiele vom 1. August bis zum 4. September in Anspruch nehmen. Das Sony-eigene Studio Media Molecule gab kürzlich bekannt, dass es den Live-Service-Support für Dreams am 1. September beenden wird. Die Spieler:innen können nach diesem Datum weiterhin Inhalte spielen, erstellen und teilen, aber das Spiel erhält keine weiteren Updates. PlayStation Plus-Mitglieder haben bis zum 31. Juli Zeit, die Essential-Titel vom Juli zu beanspruchen. Sie sind Call of Duty Black Ops Cold War (PS5, PS4), Alan Wake Remastered (PS5, PS4) und Endling: Extinction is Forever (PS5, PS4).

Der erste PlayStation Plus-Spielkatalog-Titel im August wurde Anfang dieser Woche bekannt gegeben. Das retro-inspirierte, rundenbasierte RPG Sea of Stars von Sabotage Studio wird dem Abonnementdienst beitreten, wenn es am 29. August veröffentlicht wird. Im Gegensatz zu Essential-Spielen, die für alle PlayStation Plus-Abonnenten verfügbar sind, sind die herunterladbaren PS4- und PS5-Titel des Game Catalogue nur für Mitglieder der Extra- und Premium-Stufe verfügbar. Zu den Spielkatalog-Titeln im Juli gehören The Ascent, It Takes Two, Sniper Elite 5, Snowrunner und SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated. Seid ihr selber Nutzer:innen dieser Sony-Kataloge?