A Little to the Left erscheint am 8. November für PC und Mac

Der kommende Puzzler A Little to the Left ist ab November für PC und Mac spielbar. Mehr zum Spiel gibt’s gleich hier! Über A Little to the Left Wie wir bereits berichteten, passt das Game perfekt zu Unpacking (zu unserem Review des Spiels). Der Ansatz ist ähnlich, doch anstatt aus Umzugskisten Dinge auszupacken und irgendwo zu positionieren, gilt es eher, bereits Vorhandenes zu sortieren und aufzuräumen. Hinter dem Game steht das kanadische Studio Max Inferno, das eigentlich nur die Entwickler Annie Macmillan und Lukas Steinman sind, die zusammenleben. Die Idee für das Spiel kam in den Covid-19-Lockdowns, als beide zu Hause feststeckten und versuchten, Ordnung zu halten. Allerdings wurde dies dadurch erschwert, dass ihre Katze das tat, was Katzen tun, und Dinge durcheinander brachte. Seht hier den neuesten Trailer bezüglich dem Desktop-Veröffentlichungsdatum für A Little to the Left und einen kurzen Überblick darüber, worum es geht: