Zieht sich Google aus dem Tablet-Geschäft zurück? Hoffentlich nicht!

Bleibt das Google Pixel Tablet (zu unserem Test) eine einmalige Sache? Angeblich wurden die Arbeiten an einem Nachfolger eingestellt…

Bye, Google Pixel Tablet?

Kürzlich berichtete Android Authority, dass das im letzten Jahr veröffentlichte Gerät anscheinend ein einmaliges Gerät sein wird und dass Google zum zweiten Mal in etwas mehr als fünf Jahren aus der Tablet-Kategorie verschwinden wird. Entweder das, oder bestenfalls haben wir eine längere Wartezeit bis zum nächsten Gerät. Wenn es stimmt, würden die Nachrichten darauf hindeuten, dass die Verkäufe des Pixel-Tablets so schlecht waren, dass Google sich gegen weitere Investitionen in ein Nachfolge-Gerät entschieden hat. Erst letzte Woche gab es Gerüchte über neue Funktionen und ein Tastaturzubehör für das inzwischen aufgegebene Produkt. Es ist erwähnenswert, dass die Nest-Abteilung ihre Ambitionen für Großbildprodukte übernehmen und sich auf sich entwickelnde Geräte wie den Nest Hub und Hub Max anstelle von eigenständigen Tablets konzentrieren könnte. Google hat es nicht wirklich geholfen, dass über die Jahre ein mal so-mal so-Ansatz verfolgt wurde.

Es hatte vor Ewigkeiten einen vielversprechenden Start mit dem Nexus 7, aber danach hat es nie wirklich viel am Markt getan – selbst wenn die Hardware nett war. Android hinkt iPadOS in der Anzahl der Apps von Drittanbietern, die für Tablets optimiert sind, stark zurück, ein weiteres Problem, das die Bemühungen von Google zurückgehalten hat. Das Unternehmen sagte ursprünglich, dass es 2019 mit der Herstellung von Tablets aufhören würd. Aber rund um 2022 änderte Google seine Meinung und gab bekannt, dass sein Pixel-Hardware-Team an einem Tablet arbeitet. Dieses Gerät wurde schließlich zum 499,- Pixel Tablet, das mit einem Lautsprecher-Dock geliefert wurde, an dem das Tablet magnetisch befestigt werden konnte. Google sollte das Tablet später allein für 399,- anbieten, und jetzt das endgültige Aus … ? Ich hoffe nicht: Denn wenn es nicht mal Google selbst schafft, dann werden auch die Drittanbieter mit solchen Devices scheitern!