Zenless Zone Zero: Neues von HoYoVerse am 28. Juni 2024 angekündigt

Am 28. Juni ist es so weit, dann bekommt Zenless Zone Zero seinen Release-Livestream. Vieles wird erwartet, doch was bekommen wir zu sehen?

Über Zenless Zone Zero

Das Team hinter Zenless Zone Zero hat endlich seinen Release-Livestream angekündigt, und er wird als Mischung aus einer Einführungsfeier, einer Quelle für Spielinformationen und wahrscheinlich einen Haufen Belohnungen für all diejenigen bietet, die den Stream live sehen. Er wird am 28. Juni auf Streaming-Plattformen live gehen. Wie über soziale Medien angekündigt, wird das Team einige neue Charaktere und offizielle Veröffentlichungsbelohnungen enthüllen. Darüber hinaus wird es anscheinend einlösbare Codes, Livestream-Preisverlosungen und mehr geben. Es lohnt sich, einzuschalten!

In Bezug auf das Timing wird der Livestream der Vorveröffentlichung von Zenless Zone Zero wohl ab Mitternacht starten. Es gibt keine Informationen darüber, wie lange es dauern wird, aber vermutlich wird es wie üblich eine Stunde in Anspruch nehmen. HoYoVerse-Spiele wie Genshin Impact und Honkai Star Rail haben schon einige solche Streams spendiert bekommen, immer mit kostenloser In-Game-Währung garniert, jeder Menge neuen Inhalten und natürlich auch Belohnungen für die treuesten Fans. Das ist nun auch beim aktuellsten Spiel der Fall – interessiert euch das Spiel? Sagt es uns in den Kommentaren!