Nintendo Direct: Bayonetta 3 Gameplay-Video zeigt die Hexe in Action

Im Rahmen der heutigen Nintendo Direct enthüllten Platinum Games und Nintendo ein neues umfangreiches Bayonetta 3 Gameplay-Video, das Lust auf mehr macht.

Worum geht’s?

Bayonetta durchschreitet gewohnt anmutig diverse Schauplätze in dem brandneuen Action-Spiel für Nintendo Switch. In neuerlich verruchter Aufmachung, doch immer noch mit ellenlangen Zöpfen und bewaffnet mit ihren charakteristischen Handfeuerwaffen und mit Hexenzeit, der Fähigkeit, die Zeit zu verlangsamen, stellt sich die Umbra-Hexe einem rätselhaften Unheil entgegen. Dieses Mal finden sich feindliche Invasoren, sogenannte Homunkuli, die von Menschen erschaffen wurden, in Bayonettas Fadenkreuz.

Es gibt noch eine etwas dunklere Seite an Bayonetta: Die Dämonenmaskerade – eine neue Fähigkeit, mit der Dämonen gelenkt werden, die mit ihrer Waffe verbunden sind, was verblüffende Optionen eröffnet und einige haarsträubende Kombos ermöglicht. Bayonetta kann auch wieder ihre dämonischen Haustierchen Gomorrah, Malphas oder Phantasmaraneae zu sich rufen und in nie dagewesenen, gewaltigen Schlachten deren teuflische Kräfte entfesseln und eigenmächtig kontrollieren.