Yooka-Laylee kehrt als Remaster namens Yooka-Replaylee zurück

Was ist Yooka-Replaylee? Playtonics Plattformer Yooka-Laylee erhält ein Remaster für die aktuelle Hardware-Generation.

Zu Yooka-Replaylee

Yooka-Replaylee ist eine erweiterte Version des Spiels 2017, die von “dem gleichen kreativen Talent” hinter dem Original übernommen wird. Die neue Version bietet überarbeitete Kunst und Animationen sowie “verbesserte Leistung und Auflösung”. Es wurden Verbesserungen an der Steuerung und der Kamera des Spiels vorgenommen, zwei der Bereiche, in denen das ursprüngliche Spiel am meisten kritisiert wurde. Dem Spiel wurden auch Münzen hinzugefügt, um Spieler:innen eine neue Währung zu geben, die sie bei Vendi, dem gefühlsfähigen Automaten, sammeln und ausgeben können. Vendi wird uns wieder Tonics anbieten, die als Spielmodifikatoren fungieren. Mehrere Tonics können jetzt gleichzeitig ausgestattet werden, und neue Tonics wurden hinzugefügt.

Bestehende Herausforderungen im Spiel wurden überarbeitet, und es wurden neue Herausforderungen hinzugefügt. Inkludiert sind auch eine neue Weltkarte und ein Challenge-Tracker, um den Spieler:innen zu helfen, besser herauszufinden, wo sie sind und was sie im Spiel noch tun müssen. Die ursprüngliche Partitur des Spiels von Grant Kirkhope (Banjo-Kazooie) und David Wise (Donkey Kong Country) kehrt zurück, aber diesmal als Orchesterpartitur. PlayTonic wird am 11. Juni eine Q&A-Sitzung auf seinem YouTube-Kanal abhalten, um Yooka-Replaylee zu diskutieren und Fragen zu beantworten, die die Spieler:innen über das Remaster haben könnten. Wäre das etwas für euch?