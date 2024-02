Xiaomi Watch S3 und Xiaomi Watch 2 enthüllt

Xiaomi kündigte heute mit der Xiaomi Watch S3 und der Xiaomi Watch 2 die neueste Generation an Smartwatches an. Was sie zu bieten haben, erfahrt ihr hier.

Ziffernblatt mit Stil: Xiaomi Watch S3

Die Xiaomi Watch S3 ist eine multifunktionale Smartwatch mit einem klassischen Uhrendesign, die sowohl modische als auch praktische Bedürfnisse der TrägerInnen erfüllt. Ausgestattet mit einem großen runden 1,43″ AMOLED-Display, einem leichten Aluminiumlegierungsrahmen, spiegelt die Xiaomi Watch S3 klassische Uhrendesigns wider. Die neue Watch S3 bietet BenutzerInnen eine neue Ebene der Anpassung, mit austauschbaren Lünetten und Armbändern. Dreht man die Lünette können sich BenutzerInnen auf dem Home-Bildschirm ein einzigartiges Zifferblatt anzeigen lassen, das exklusiv für diese Lünette ist. Die Uhr unterstützt auch die Portraitformat-Automatik, sodass BenutzerInnen Informationsdaten in ihre Porträtfotos einbetten können, um zusätzlich zu mehr als 180 kostenlosen Zifferblättern ein einzigartiges persönliches Ziffernblatt zu erstellen.

Die Xiaomi Watch S3 bietet überlegene Leistung und ein verbessertes BenutzerInnenerlebnis dank des leistungsstarken neuen Xiaomi HyperOS-Systems, das schnellere Verbindungen und eine bessere Synchronisation von Informationen ermöglicht. Die Uhr verfügt über eine sehr lange Akkulaufzeit von bis zu 15 Tagen, um den BenutzerInnen unterwegs stets erhalten zu bleiben. Des Weiteren ist die Watch auch schnell aufgeladen und bietet bis zu zwei Tage Nutzung mit nur fünf Minuten Ladung. BenutzerInnen können die Xiaomi Watch S3 entsperren, mit einer Funktion, die es ermöglicht, personalisierte Operationen mit nur einer Hand durchzuführen. Mit verschiedenen Winkeln des Handgelenks können die NutzerInnen das Telefon steuern, z. B. Anrufe ablehnen, das Wetter abfragen oder Fotos machen.

Wenn es um Sport-Tracking geht, bietet die Xiaomi Watch S3 mehr als 150 Sportmodi zur Auswahl. Unter ihnen sind neue Wintersportmodi erstmals auf der globalen Version der Xiaomi Watch S3 verfügbar. BenutzerInnen können den Skimodus mit verbesserter Antennenempfangsleistung und verbesserter Positioniergenauigkeit durch das L1+L5 Dualband GNSS erleben, das eine präzise Positionierung ermöglicht. Darüber hinaus bietet es zehn verschiedene Laufstrecken, um LäuferInnen unterschiedlicher Niveaus bei der Optimierung ihrer Leistung zu unterstützen.

Auch erweiterte Funktionen zur Gesundheitsüberwachung bietet die neue Watch, mit einem 12-Kanal-Herzfrequenzüberwachungsmodul, das die Herzfrequenz genauer misst als frühere Gerätegenerationen. ⁵ Die Watch verfügt zusätzlich über eine Schlaf-Tier-Funktion. Als lustige Ergänzung erzeugt die Uhr nach sieben aufeinanderfolgenden Tagen ein “Schlaf-Emoji”, das den Schlafzustand der TrägerIn am besten repräsentiert, basierend auf dem 7-tägigen Schlafmuster.

Smart, Smarter, Xiaomi Watch 2

Als Teil der neuesten AIoT-Reihe von Xiaomi bietet die Xiaomi Watch 2 mit ihrer umfassenden Funktionalität und ihrem stilvollen Design ein außergewöhnliches Erlebnis. Ausgestattet mit Google Wear OS bietet die Xiaomi Watch 2 NutzerInnen ein reibungsloses und stabiles Smartwatch-Erlebnis. Es verfügt über fünf der am häufigsten verwendeten Apps und unterstützt weitere 200+ Apps von Drittanbietern, so dass BenutzerInnen eine breite Palette von Anwendungen zur Auswahl. Um eine schnelle und effiziente Leistung zu gewährleisten, wird die Xiaomi Watch 2 von der Snapdragon® W5+Gen 1 Wearable-Plattform angetrieben. Die Dual-Core-Architektur ermöglicht hochleistungsfähiges und energiesparendes autonomes Schalten, was mit dem 495mAh-Akku und dem großen 32G-Speicher eine lange Akkulaufzeit von bis zu 65 Stunden bei typischer Nutzung ermöglicht. ⁶

Mit dem schlanken und anspruchsvollen Design verfügt die Xiaomi Watch 2 über ein 1,43″ AMOLED-Display und einen Mittelrahmen aus Aluminiumlegierung. Mit einem Gewicht von ca. 37 Gramm ist diese Smartwatch bequem bei sportlichen Aktivitäten oder im Schlaf zu tragen. Die Smartwatch ist mit einer Auswahl an schwarzen oder silbernen Armbändern erhältlich und bietet verschiedene Out-of-Box-Materialoptionen, um den persönlichen Look zu ergänzen.

Die Xiaomi Watch 2 verfügt außerdem erstmals über eine Kamera-Fernbedienung, mit der NutzerInnen die mobile Kamera für Foto- und Videoaufnahmen direkt am Handgelenk betrachten können. ¹¹ Diese praktische Funktion ist besonders für Fotografie-EnthusiastInnen nützlich.

Darüber hinaus unterstützt die Xiaomi Watch 2 über 160 Sportmodi, darunter auch neue Wintersportmodi. Es kann die Entfernung und die Durchschnittsgeschwindigkeit jedes Gleitens aufzeichnen und sogar die Pisten einer NutzerIn abbilden. Das Dualband L1+L5 GNSS unterstützt dabei, sich in Schnee oder anderen schwierigen Umgebungen genau zu lokalisieren. Nach der Partnerschaft mit Strava hat Xiaomi seine Zusammenarbeit mit Suunto auf der Xiaomi Watch 2 ausgeweitet. Dies ermöglicht es BenutzerInnen, ihre Sport- und Schlafdaten zwischen Mi Fitness und diesen Apps einfach zu synchronisieren, um eine unterbrechungsfreie Datenaufzeichnung bei der Verwendung der Xiaomi Watch 2 zu gewährleisten.

Die Xiaomi Watch 2 bietet eine verbesserte und hochgenaue Gesundheitsüberwachung mit seinem aktualisierten 12-Kanal-Herzfrequenzüberwachungsmodul. ⁵ Ein verbesserter Schlafüberwachungsalgorithmus integriert Blutsauerstoff- und Atemdaten für eine umfassende Analyse und genauere gesundheitsbezogene Daten. Darüber hinaus bietet die Mi Fitness App auch die faszinierende Schlaf-Emoji-Funktion. Nach sieben aufeinanderfolgenden Tagen erzeugt die Uhr ein “Schlaf-Emoji”, das den Schlafzustand des Trägers am besten repräsentiert, basierend auf dem 7-tägigen Schlafmuster.

Preise und Verfügbarkeiten in Österreich

Xiaomi Watch S3: Verkaufspreis ab 149 Euro

Xiaomi Watch 2: Verkaufspreis ab 199 Euro

Die Xiaomi Watch S3 und die Xiaomi Watch 2 werden über die offiziellen Kanäle von Xiaomi erhältlich sein.