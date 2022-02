Xiaomi stellt RedmiStrategie samt Note 11 Serie in Wien vor und wir waren dabei

Beim heutigen Xiaomi Event im The Student Hotel Wien im zweiten Wiener Gemeindebezirk wurden Neuigkeiten zur Redmi Produktline enthüllt und die neuen Smartphones der Redmi Note 11 Serie vorgestellt. Wir folgten der Einladung von Xiaomi und konnten die Geräte vor Ort begutachten.



Xiaomi Redmi Event Xiaomi Redmi Event

In einer sehr knackigen Präsentation gab Kurt Manninger, Country Manager Xiaomi und Florian Lindenberg, Marketing Manager Österreich den Gästen einen aktuellen Einblick in die Redmi Smartphone Produktlinie, die sich vor allem an jüngere Zielgruppe richtet.

Die neuen Geräte überzeugen mit tollen Farben, Features und Technik. Die neuen Redmi Note 11 Smartphones stehen den Konkurrenz Produkten scheinbar in der Qualität nichts nach und überraschen mit einer unglaublich günstigen Preisgestaltung.

Redmi Produkte von A bis Z

Mit dem Motto „Rise to the challenge“ ist die Redmi Produktlinie eine starke Marke aus dem Hause Xiaomi und umfasst unterschiedlichste Produkte.

Von leistungsstarken Smartphones, über In Ear Buds, diversen Redmi Accessories, wie einer Power Bank, bis hin zur sportlichen Smart-Watch.

Neue Redmi Note 11 Smartphone Serie

Im Rahmen des heutigen Events wurden vier neue Redmi Smartphones vorgestellt: