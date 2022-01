Redmi kündigt neue Redmi-Smartphones an

Xiaomi kündigte heute die Redmi Note 11-Serie für die internationalen Märkte an und führt das Erbe der Redmi Note-Serie mit vier brandneuen Geräten fort.

Dazu zählen das Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S und Redmi Note 11. Die Redmi Note 11-Serie stellt sich der Herausforderung, noch bessere Spezifikationen und Funktionen zu bieten und bringt erneut leistungsstarke Upgrades für das Kamerasystem, die Ladegeschwindigkeit, das Display und den SoC mit sich – und macht damit die Leistung eines Flaggschiff-Smartphones zugänglicher als zuvor. Mit von der Partie wird das neueste MIUI 13-System sein.

Internationale Verfügbarkeiten

Sowohl das Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro als auch das Redmi Note 11S sind in drei Varianten erhältlich – 6GB+64GB, 6GB+128GB und 8GB+128GB. Das Redmi Note 11 ist in drei Varianten erhältlich – 4GB+64GB, 4GB+128GB und 6GB+128GB. Die in Österreich verfügbaren Geräte der Redmi Note 11-Serie sowie deren Verkaufsstart und Verkaufspreise werden noch bekannt gegeben.

Die Redmi Note 11-Serie im Überblick