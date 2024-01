Xiaomi Redmi Note 13 Serie ab sofort in Österreich erhältlich

Nachdem Xiaomi vergangene Woche die Redmi Note 13 Serie vorgestellt hat, startet nun der Verkauf der Smartphones in Österreich. Die neue Serie umfasst fünf Geräte, die die beliebte Redmi Note-Reihe zusätzlich bereichern: Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G und Redmi Note 13.

Mit bedeutenden Upgrades bei Kamerasystem, Design, Display und Prozessor schließt die Redmi Note 13 Serie weiterhin die Lücke zwischen Mittelklasse- und Flaggschiff-Smartphones und bietet Langlebigkeit, ein fantastisches Erlebnis und beeindruckende Bildgebungsfähigkeiten – und das alles zu einem günstigen Preis.

Mit dem verbesserten Kamerasystem der Redmi Note 13 Serie zu ikonischen Aufnahmen

Die Redmi Note 13 Serie wurde entwickelt, um verschiedene fotografische Anforderungen zu erfüllen und verfügt über ein vielseitiges, verbessertes Kamerasystem. Die Profi-Modelle Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G und Redmi Note 13 Pro verfügen alle über eine ultrahochauflösende 200-MP-Kamera mit optischer Bildstabilisierung (OIS), um Fotos mit noch nie dagewesener Detailgenauigkeit aufzunehmen und den NutzerInnen ein Fotoerlebnis auf Top-Niveau zu bieten.

Darüber hinaus ermöglicht der verlustfreie 2-/4-fach-Zoom detaillierte Nahaufnahmen aus der Ferne und bietet die Möglichkeit, einzelne Personen in Menschenmengen zu fokussieren oder das Geschehen zu vergrößern. Diese fortschrittlichen Kamerasysteme werden von einem großen 1/1,4″-Sensor und einer verbesserten Bildverarbeitung unterstützt, die auch bei komplexen und schlechten Lichtverhältnissen eine erstaunliche Bildqualität gewährleisten. Die Kombination aus diesem Sensor, einer großen Blende von f/1.65 und Tetra-Pixel (fortschrittliche Pixel-Binning-Technologie) sorgt für klare und helle Bilder auch bei schlechten Lichtverhältnissen, während das 7P-Objektiv mit Atomic Layer Deposition (ALD) Streulicht und Schlieren reduziert.

Die Basismodelle Redmi Note 13 5G und Redmi Note 13 sind mit einer 108-MP-Hauptkamera mit verlustfreiem 3-fach-Zoom ausgestattet, die unglaubliche Bilder mit feineren Details liefert. Beide Smartphones verfügen außerdem über eine große Auswahl an Filmkamera-Filtern, mit denen NutzerInnen ihre Fotos individuell gestalten können. Mit einem Triple-Kamera-Setup, bestehend aus einer 200MP- oder 108MP-Hauptkamera, einer 8MP-Ultraweitwinkelkamera und einer 2MP-Makrokamera sowie einer 16MP-Selfie-Kamera, werden all diese Geräte von der Xiaomi Imaging Engine unterstützt. Insgesamt bietet jedes Gerät die nächste Generation der computergestützten Fotografie und eine leistungsstarke Bildverarbeitung – das macht die Redmi Note 13 Serie zu einer großartigen Option, um bei jeder Gelegenheit ikonische Bilder einzufangen.

Außergewöhnliche Bildschirmqualität, AMOLED-Display und eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120Hz

Die neue Serie zeichnet sich durch ein trendiges, schlankes Design mit ultraflachen Rändern für ein erstklassiges Erscheinungsbild und ein hochwertiges Display für ein verbessertes Benutzererlebnis und eine beeindruckende Darstellung aus. Redmi Note 13 Pro+ 5G und Redmi Note 13 Pro 5G bieten eine kristallklare Anzeige mit einem 1.5K AMOLED-Display und 1800 nits Spitzenhelligkeit. Das Redmi Note 13 Pro, das Redmi Note 13 5G und das Redmi Note 13 verfügen über ein superscharfes FHD+ AMOLED-Display. Dank der AdaptiveSync-Bildwiederholrate von 120Hz ist auf allen Geräten der Redmi Note 13Serie ein seidenweicher Bildverlauf ohne Verzögerung gewährleistet, der das Seherlebnis noch flüssiger, klarer und angenehmer macht.

Für zusätzlichen Schutz bei längerem Fernsehen verfügen die Geräte der Redmi Note 13 Serie über die TÜV Rheinland-Zertifizierungen “Low Blue Light”, “Flicker Free” und “Circadian Friendly” und beinhalten verschiedene Augenschutzfunktionen wie den Lesemodus. Zu den weiteren Upgrades gehört der erste Fingerabdrucksensor der Serie, der sich auf dem Bildschirm befindet.

Außergewöhnliche Langlebigkeit, die beruhigt

Die Redmi Note 13 Serie bietet dank der verbesserten Technologie und des Designs Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit für zusätzliche Sicherheit unter schwierigen Bedingungen. Das fängt beim Display an, das beim Redmi Note 13 Pro+ 5G und Redmi Note 13 Pro 5G mit Corning Gorilla Glass Victus ausgestattet ist – ein weiteres Novum in der Serie – und damit noch widerstandsfähiger gegen versehentliche Stürze und Kratzer ist. Auch das Display wurde in der gesamten Serie weiter optimiert, um sicherzustellen, dass es reaktionsschnell und präzise auf Berührungen reagiert, selbst wenn es regnen sollte.

Mit einer verbesserten Struktur in Kombination mit einer IP68-Zertifizierung für Staub- und Wasserdichtigkeit festigt das Redmi Note 13 Pro+ 5G seine Position als Spitzenmodell der Serie, während die anderen Modelle ebenfalls alle auf die IP54-Zertifizierung für Staub- und Spritzwasserschutz angehoben wurden.

Kraftvolle Momente mit fortschrittlichen Prozessoren für verbesserte Leistung

Die leistungsstarke Redmi Note 13 Serie verfügt über einige der leistungsstärksten Prozessoren auf dem Markt sowie über langlebige Akkus, die sicherstellen, dass die NutzerInnen ihre Geräte den ganzen Tag lang nutzen können. Alle Modelle werden mit einem integrierten Ladegerät geliefert, das für zusätzlichen Komfort sorgt.

Für eine herausragende Leistung wurde bei den Redmi Note-Smartphones erstmals ein 4nm-Prozess eingeführt. Der Spitzenreiter der Serie, das Redmi Note 13 Pro+ 5G, ist mit einem MediaTek Dimensity 7200-Ultra-Chipsatz und einem riesigen 5.000-mAh-Akku5 ausgestattet, um jeden anstrengenden Tag mit Energie zu versorgen, und bietet die branchenführende 120-W-HyperCharge-Funktion, mit der das Redmi Note in nur 19 Minuten auf 100 Prozent aufgeladen werden kann.

Das Redmi Note 13 Pro 5G ist mit dem Akku mit der größten Kapazität in der Serie ausgestattet (5.100 mAh) und wird von der Snapdragon 7s Gen 2 Mobile Plattform angetrieben, während das Redmi Note 13 Pro mit einem MediaTek Helio G99-Ultra-Chipsatz und einem 5.000 mAh-Akku ausgestattet ist. Beide bieten eine 67-W-Turboladung, die in 45 Minuten zu 100 Prozent aufgeladen ist. Auch die Basismodelle beeindrucken mit einem ausdauernden 5.000-mAh-Akku und leistungsstarken Chipsätzen.

Mit Upgrades und Verbesserungen auf der ganzen Linie bringt die Redmi Note 13 Serie die beliebte Redmi Note-Reihe auf ein noch höheres Niveau und lässt Smartphone-NutzerInnen auf der ganzen Welt in den Genuss von Flaggschiff-Funktionen zu erschwinglichen Preisen kommen.