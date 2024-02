Xiaomi kündigt Smart Band 8 Pro an

Xiaomi kündigte heute die weltweite Einführung des neuen Smart Band 8 Pro an. Was es zu bieten hat, erfahrt ihr hier.

Fitness trifft Mode: Xiaomi Smart Band 8 Pro

Verbesserte Anpassungsmöglichkeiten, professionelles Sport-Tracking, umfassende Gesundheitsüberwachung und andere smarte Funktionen, die eine außergewöhnliche BenutzerInnnenerfahrung bieten – das alles bietet das neue Smart Band 8 Pro von Xiaomi.

Das Xiaomi Smart Band 8 Pro verfügt über einen neuen großen, rechteckigen 1,74″ AMOLED-Bildschirm mit einer verbesserten Bildwiederholrate von 60Hz und einer Auflösung von 336×480 Pixeln. Das Smart Band ist unglaublich dünn und leicht, misst nur 9,99 mm in der Dicke und wiegt nur 22,5 g. Das Gehäuse hat einen eleganten Metallrahmen und ist durch Corning Gorilla Glass Victus Frontglas geschützt. Zudem ist es mit einem Lichtsensor ausgestattet, der die automatische Anpassung der Helligkeit des Umgebungslichts unterstützt und so sicherstellt, dass das Display bei verschiedenen Lichtverhältnissen gut ablesbar bleibt.

Das neue Band ist angenehm zu tragen und sehr modisch, da es auf beiden Seiten des Bandkörpers mit Schnellverschlussbändern ausgestattet ist, so dass die Bänder leicht ausgetauscht werden können. Das neue Smart Band ist in Schwarz oder Silber erhältlich und bietet eine große Auswahl an Materialien und Farben für die Armbänder, so dass die NutzerInnen den Look ganz individuell gestalten können. Um den individuellen Vorlieben gerecht zu werden, bietet das neue Xiaomi Smart Band eine Auswahl von über 200 Zifferblättern, darunter auch solche mit Gaming-Thematik, die für einen Hauch von Unterhaltung sorgen.

Des Weiteren ermöglicht das Xiaomi Smart Band 8 Pro ein professionelles Sporttracking mit einer umfangreichen Auswahl von über 150 Sportmodi. Es ist auf verschiedene Trainingsmöglichkeiten und individuelle Vorlieben abgestimmt. Laufbegeisterte können mit der intelligenten Lauffunktion ihre gewünschte Laufgeschwindigkeit vor dem Lauf einstellen und sich an die Geschwindigkeit erinnern lassen, damit sie auf Kurs bleiben. Das Gerät bietet außerdem zehn Laufkurse am Handgelenk, die eine wissenschaftliche und intuitive Laufanleitung während des Trainings bieten. Darüber hinaus bietet die integrierte 3D-Trainingsanimation klare visuelle Anleitungen für das Aufwärmen und Dehnen vor dem Training, um eine bessere Vorbereitung auf die bevorstehende Sporteinheit zu gewährleisten.

Das Smartband ist zudem mit Gesundheitsüberwachungsfunktionen ausgestattet. Die fortschrittliche Technologie ist mit einem neuen 4-Kanal-Herzfrequenzüberwachungsmodul ausgestattet und nutzt mehrere Sensoren, um die Herzfrequenz während des Tages kontinuierlich zu überwachen und Gesundheitsdaten in Echtzeit aufzuzeichnen.

Mit dem neuen Smart-Band verfügt man über einen 289mAh Akku, der im Vergleich zum Vorgänger eine 23 Prozent längere Lebensdauer bietet. Bei typischer Nutzung hält es bis zu 14 Tage und übertrifft damit die vorherige Generation um weitere zwei Tage. Das Smart-Band verfügt außerdem über eine integrierte GNSS-Positionierung, die es den NutzerInnen ermöglicht, seinen Standort auch ohne Telefon zu verfolgen. Darüber hinaus ist das 5ATM-zertifizierte Xiaomi Smart Band 8 Pro mit einer Vielzahl nützlicher Tools ausgestattet, wie z. B. Alexa-Sprachassistent und “Mobiltelefon finden”-Funktion, die den Alltag der NutzerInnen komfortabler machen.