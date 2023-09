Xiaomi 13T Pro Reveal & Test: Volle Kraft voraus?

Wie schon in der 12er Serie, stellte Xiaomi mit dem Xiaomi 13T Pro nun in Berlin auch ein passendes Gerät für ihre 13er Reihe vor. Wie man von dem chinesischen Hersteller gewohnt ist, strotzt das Gerät nur so vor technologischen Features! Ein starker Prozessor, ein gutes Display, starke Connectivity und viele andre Features machen die Xiaomi 13 Smartphones zusammen mit dem hochwertigen Leica-Kamerasystem auf jeden Fall zu einem High-End Produkt. Aber wie schlägt sich das 13T Pro im Detail – und im Vergleich zum 13 und 13 Pro? In unserem Test findet ihr alle Infos dazu!

Unter der Haube

Während die anderen 13er Smartphones mit dem populären Snapdragon 8 Gen 2 Prozessorchip arbeiten, setzt Xiaomi beim 13T Pro auf den MediaTek Dimensity 9200+ Chip. Der Prozessor aus Taiwan hat bereits in unter anderem OnePlus und Vivo Geräten jüngst mit starker Leistung überzeugt. In Benchmarks wie GPU Leistung und Memory Bandbreite erreicht Dimensity 9200+ Bestleistungen und macht insgesamt dem Branchenführer von Qualcomm ernstzunehmende Konkurrenz. Das Xiaomi 13T Pro kommt in drei Speichervarianten: 12GB + 256GB, 12GB + 512GB oder 16GB + 1TB. Damit ist das Gerät auch blitzschnell und uns sind im Grunde keinerlei Verzögerungen (auf Hardware-Seite) aufgefallen.

(c) Xiaomi

Bei unserem Test des Xiaomi 13 und 13 Pro haben uns die Geschwindigkeit und Smoothness des Erlebnisses ebenfalls überzeugt. Allerdings war bei stärkerer Nutzung wie bei Gaming deutliche Hitzeentwicklung zu spüren. Keine verbrannten Finger zwar, aber bei einem 36°C heißen Sommertag durchaus unangenehm. Im Xiaomi 13T Pro wurde eine 5.000mm VC Platte verbaut, die dieses Problem mitigieren soll – und unserer Ansicht nach auch tut. Auch nach einer Stunde Gaming war das Gerät maximal leicht warm.

Bei all der Power, wie schlägt sich die Akkulaufzeit des 13T Pro? Wie schon bei den Tests des Xiaomi 13 und 13 Pro sind wir auch diesmal positiv überrascht, wie stark sich das 13T Pro auch bei intensiver Nutzung hält. Mit 5.000mAh ist der Akku noch etwas größer als in den bisherigen 13er Smartphones und hält auch bei dauerhafter Kameranutzung, einiger Game-Time und einer ungesunden Menge an Doom-Scrolling den in etwa 1,5 durchschnittliche Tage. Dank dem 120 W Turbocharging, ist der Akku auch rasch wieder voll – auch wenn das Laden wohl eher 25-30 Minuten anstatt der angegebenen 19 Minuten dauert.

Die Leica Koop

Wie schon das Xiaomi 13 und 13 Pro, so profitiert auch das 13T Pro von Xiaomis Kooperation mit dem deutschen Kamerahersteller Leica. Die Leica Vario-Summicron 24mm Hauptkamera hat einen 1/1.28‘‘ Sensor, einer Pixelgröße von 1.22μm – 2.44μm und einer f/1.9, 7P Linse sowie 50 Megapixel und wird mit einer 50mm 50 Megapixel Tele-Kamera und einer 15mm 12 Megapixel Ultra-Weitwinkel Kamera kombiniert. An der Front steht uns eine 20 Megapixel Selfie-Cam zur Verfügung.

(c) Xiaomi

Wenn Xiaomi an irgendeiner Stelle des 13T Pro gespart hat, die Kamera war es sicher nicht. Zusätzlich zu diesem High-End Aufgebot an Kameras, die in Kombination in sogut wie jeder Situation hervorragende kristallklare Bilder schießt, finden wir auch hier (wie schon im Xiaomi 13 Pro) smarte Software, die HDR, Vibrant Modus, Nachtmodus und mehr unterstützt.

Für die Videographen unter euch, bietet das Xiaomi 13T Pro Videos in 4K mit bis zu 60fps (kombiniert mit HDR nur bis zu 30fps) oder sogar 8k mit 24fps Qualität. Darüber hinaus hat das Gerät einen voreingebauten Rec.709 LUT Modus. „Einen bitte was?“, werden sich viele von euch nun fragen. Grob gesagt, erlaubt dieser Modus unverfälschtere Licht und Farbdarstellung, die in der Nachbearbeitung besser an die gewünschten Anforderungen angepasst werden kann. Ein Zuckerl für die Pros unter den Smartphone-Videographen.

3x Zoom mit Vibrant Modus und Stabilizer

Screen & Feeling

Wie schon kurz insinuiert, musste wohl irgendwo etwas gespart werden – und so können der Screen und die Verarbeitung des Xiaomi 13T Pro nicht mit dem 13 Pro mithalten. Während das 6.67‘‘ FHD CrystalRes AMOLED Display stattliche 144fps ins Rennen wirft und sicherlich kein schlechter Screen ist – mit dem WQHD curved Screen des 13 Pro kann es in Klarheit und in Premium Feel nicht mithalten. Zusätzlich wird das Display des Xiaomi 13T Pro von Corning Gorilla Glass Glass 5 bedeckt, während das 13 Pro das zwei Generationen jüngere smoothere Corning Gorilla Glass Victus bietet.

(c) Xiaomi

Ähnlich sieht es mit der gesamten Verarbeitung des Geräts aus. Das Xiaomi 13 Pro hat eine kühle glatte elegante abgerundete Form, wo das 13T Pro einen flachen Screen, das ältere Gorilla Glass und aufgeraute Seitenkanten hat. Außerdem – auch wenn das widersprüchlich klingen mag – das merkbar schwerere Xiaomi 13 Pro (229g) fühlt sich wertiger in der Hand an, als das leichtere Xiaomi 13T Pro (200 – 206g je nach Rückseite; diese gibt es nämlich entweder mit Glas oder veganem Leder).