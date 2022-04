Xiaomi 12 Series Launch Event – Ein ereignisreicher Abend

Gestern am 31.3 wurden wir zum Xiaomi 12 Series Launch Event eingeladen. Über 500 Gäste aus mehr als 20 Ländern trafen in der wiener Hofburg zusammen um sich Xiaomis Lineup für 2022 anzusehen. Das Beste daran war, dass wir nach der Präsentation in der Experience-Zone die neuen Geräte und deren Funktionen testen konnten. Welche Produkte vorgestellt wurden und wie der Abend ablief, lest ihr im folgenden Beitrag.

Ein großes Event mit eindrucksvoller Location

Die Wiener Hofburg als Eventlocation entsprach ganz dem edlen Stil der Xiaomi 12 Serie. Für diese bislang größte Veranstaltung der Xiaomi CEE Region war Wien der ideale Standort, um den wichtigsten Medienvertreter:innen und Geschäftspartner:innen aus allen Ländern einen entsprechend hochwertigen Rahmen zu bieten, um die aktuellen News aus dem Hause Xiaomi vorzustellen. Empfangen wurde ich mit Aperol, kleinen Häppchen und einem Raum voller internationalen Technikgurus. Nach ein paar netten Gesprächen ging dann auch schon die Präsentation los. Nach einem imposanten Auftakt mit klassischen Tänzer:innen und Streichquartett, folgte ein technisches Highlight – der Xiaomi Cyberdog oder wie ich ihn gern nenne Robo-Doggy. Anschließend betrat Andrzej Gladki, Deputy General Manager CEE, die Bühne und bedankte sich bei den vielen Gästen für ihr stetig wachsendes Vertrauen in die Marke Xiaomi und freute sich die neuen Produkte des 2022 Line-Up vorzustellen. In der Präsentation mit Fokus auf den neuesten Smartphones aus der Xiaomi 12 Serie wurden tolle Funktionen und Eigenschaften enthüllt. Kollege Mandis Meinung lest ihr im brandaktuellen Test.