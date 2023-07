Xbox Game Pass bekommt Exoprimal und GTA 5 in den Katalog

Wir haben einige gute Games für den Sommer in petto, wenn ihr ein Xbox Game Pass-Abonnement besitzt.

Über GTA 5 und Exoprimal

Microsoft hat enthüllt, dass Capcoms Dinosaurier-Shooter Exoprimal für Game Pass-Mitglieder auf Xbox, PC und der Cloud verfügbar sein wird, wenn der Titel am 14. Juli startet. Rockstars Grand Theft Auto 5 erscheint auch zum dritten Mal auf Game Pass, wenn auch nur für Xbox und Streaming – leider gibt es diesmal keine PC-Downloads. Es gibt zu diesem Zeitpunkt nicht viel mehr über den jahrzehntealten Klassiker zu sagen. Wer ihn bis jetzt noch nie gespielt hat, es lohnt sich sehr wahrscheinlich, GTA 5 zumindest einmal anzuspielen und die schräge Story rund um Michael, Franklin und Trevor zu erleben.

Weitere Ergänzungen sind der Abenteuerspielpionier Ron Gilberts The Cave (18. Juli für Cloud und Xbox), Insurgency: Sandstorm (11. Juli für PC), McPixel 3 (6. Juli für alle Plattformen), Common’hood (11. Juli für alle Plattformen) und die Vorschau für Techtonica (18. Juli, alle Plattformen). Verabschieden wird sich Spelunky 2, das am 15. Juli 2023 den Game Pass wieder verlässt. Für alle PlayStation-Spieler:innen gibt es derzeit via PlayStation Plus Call of Duty: Black Ops Cold War und Alan Wake Remastered sowie Endling: Extinction is Forever abzuholen.