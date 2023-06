Xbox-Chef erteilt Absage an stärkere Xbox: Derzeit keine neue Hardware geplant

Xbox-Chef Phil Spencer hat gesagt, dass ein Upgrade in der Mitte des Zyklus für die Xbox Serie bei Microsoft keine Priorität hat.

Keine stärkere Xbox Serie

Auf die Frage, ob das Unternehmen plant, eine leistungsfähigere Xbox Series X-Konsole auf den Markt zu bringen, sagte Microsofts Gaming-Chef zu Bloomberg, dass er dies nicht als wichtig erachtet. “Das ist nicht das Feedback, das wir gerade bekommen”, sagte er. “Im Moment sind wir ziemlich auf die Hardware eingestellt, die wir haben”. Microsoft und Sony haben beide ihre Konsolen der aktuellen Generation, Xbox Serie bzw. PS5, im November 2020 auf den Markt gebracht. Während die Unternehmen zuvor nach 3-4 Jahren auf dem Markt große Upgrades für ihre Konsolen eingeführt haben, haben die durch die Covid-19-Pandemie verursachten Versorgungsprobleme der aktuellen Generation alles ein wenig verzögert.

Während des Xbox Games Showcase am Sonntag kündigte Microsoft eine neue schwarze Version der Xbox Series S mit erhöhtem Speicherplatz an. Die aktuelle Xbox Series S verfügt über 512 GB Speicherplatz, was für einige Spieler angesichts der Größen der aktuellen Titel eine Knackpunkts war. Die schwarze Xbox Series S, die am 1. September auf den Markt kommt, bietet stattdessen 1 TB Speicherplatz. Sie wird 349 Euro kosten, was 50 Euro mehr ist als das 512-GB-Modell. Allerdings finde ich den Preis für das Gebotene (zu unserem Review der Konsole) immer noch mehr als fair, und es macht das Produkt insgesamt attraktiver. Was haltet ihr von diesem Schritt von Microsoft, beim derzeitigen Angebot zu bleiben – ist das richtig oder wünscht ihr euch etwas Anderes?