WWE 2K25 auf Nintendo Switch 2 fehlt eine wichtige Funktion

WWE 2K25 ist jetzt für Nintendo Switch 2 erhältlich, sowie das zweite DLC-Paket des Spiels mit New Jack, Penta und mehr. Aber etwas fehlt!

Über WWE 2K25

Der Verlag 2K hat jedoch angekündigt, dass die Switch 2-Version des Spiels keine beliebten Funktionen enthalten wird, die auf den anderen Plattformen vorhanden sind. Insbesondere ist WWE 2K25 nicht mit plattformübergreifenden Community-Erstellungen kompatibel und unterstützt nicht den Bild-Uploader des Spiels. Der Bild-Uploader, der bei Spielern beliebt ist, die Logos oder Texturen von Wrestlern importieren möchten, die nicht im Spiel sind (wie die der rivalisierenden Firma AEW), um ihre eigenen Versionen zu erstellen, wird auf Switch 2 nicht funktionieren, was bedeutet, dass Switch 2-Figuren mit ihrem jeweiligen Standardbild im Spiel bleiben.

Ein Grund für das Weglassen des Bild-Uploaders und der plattformübergreifenden Community-Kreationen ist die große Menge an anstößigen Inhalten, die regelmäßig in die WWE 2K25 Community-Kreationsfunktion hochgeladen werden. Während 2K einige Einschränkungen für die Inhalte eingeführt hat, die hochgeladen werden können, und das Moderationsteam des Spiels in der Regel schnell anstößige Inhalte entfernt, ist es immer noch extrem einfach, anstößiges Material zu finden. Die Veröffentlichung von WWE 2K25 wird die Rückkehr der Serie zu Nintendo-Konsolen darstellen, nach der Veröffentlichung von WWE 2K18 und WWE 2K Battlegrounds auf Switch in den Jahren 2017 bzw. 2020.