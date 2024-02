WWE 2K24 wird von Muhammad Ali beehrt

Muhammad Ali wird in WWE 2K24 spielbar sein, wurde enthüllt. Wie das zusammenpasst, zeigt ein Video!

Ali, der von vielen als der größte Boxer in der Geschichte des Sports angesehen wird, erscheint am Ende eines neuen Gameplay-Trailers für WWE 2K24. Der Trailer zeigt Highlights aus dem 40 Years of WrestleMania Showcase-Modus des Spiels sowie seine neuen Matchtypen, einschließlich des Krankenwagen-Matchs, des Sarg-Matches und des Gastschiedsrichters-Matches. Am Ende zeigt das Video jedoch einen kurzen Blick von Ali, der am Ring steht und dann einige Schläge im Ring ausführt. Ali war am ersten WrestleMania-Hauptereignis beteiligt, bei dem er Schiedsrichter war.