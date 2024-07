Wuthering Waves kommt auf PS5: Kein Wut-Hering, sondern wie Genshin Impact

Kuro Games wird eine PlayStation 5-Version des Free-to-Play-Open-World-Action-RPGs Wuthering Waves veröffentlichen.

Wuthering Waves auf PS5

Wuthering Waves wurde am 22. Mai erstmals für den PC via Client-Download und Epic Games Store, iOS via den App Store und Android via Google Play vorgestellt. Nun kündigte der Entwickler auch eine native PS5-Version an, natürlich mit all der Grafikpracht, die damit möglich ist. Ein Veröffentlichungsdatum wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben. Die PlayStation 5-Version des neuen Gacha-spiels wird auf der ChinaJoy 2024 spielbar sein, die vom 26. bis 29. Juli im Shanghai New International Expo Center in Shanghai, China, läuft. Zwischen Genshin Impact, Honkai: Star Rail und Zenless Zone Zero schickt sich hier der nächste Titel an, der ziemlich ähnlich aussieht und sich wohl auch so spielt. Wie steht ihr dazu, könnt ihr das Game noch in euren Zeitplan integrieren?