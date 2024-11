Worx Landroid Vision M600 (WR206E) Test: Vollkommen automatischer Rasenmäher mit KI

Der erste Eindruck

Also, mit seinen 13,5 kg und seiner panzerartigen Bauart ist der Worx Landroid Vision M600 doch ein bisserl schwer geraten. Das dachte ich mir beim Herausheben und Hinsetzen des Mähroboters. Damit einher geht auch sofort die immens hohe Verarbeitungsqualität des Produkts: Hier wackelt nichts, klappert nichts, und dünne Kunststoff-Bauteile oder Ähnliches findet ihr hier einfach nicht. Jedes einzelne Bauteil ist stark und voluminös, selbst die Kamera ist in einem sehr starken Hals eingefasst. Dieser lässt sich minimal bewegen, aber auch hier ist alles auf jahrelange Verwendung ausgelegt. Wunderbar! Auch der Aufbau der optionalen Garage mit Dach verhält sich ähnlich: Die Teile sind schwer und wertig, genau so stellt man sich das vor.

Nun fragt man sich: Wie tut man mit dem Gerät? Der Hersteller Worx verspricht dabei, dass keine Installation oder so notwendig ist. Einfach auf den Rasen legen und den Start-Knopf drücken! Ganz so simpel ist es bei der ersten Inbetriebnahme nicht, es empfiehlt sich schon, die zugehörige Landroid-App für iOS oder Android auf das eigene Smartphone herunterzuladen und dem Gerät zumindest eine Kopplung damit und ein erstes Firmware-Update zu ermöglichen. Aber danach? Genau so, wie es versprochen wird, verhält es sich dann auch. Die erste Ausfahrt des Geräts wird als Erkundungstour gekennzeichnet, und ohne zu mähen, fährt der Landroid Vision M600 dann euren Rasen ab, um die Grenzen zu erkunden.

Erste Ausfahrt des Landroid Vision M600

Möglich macht dies natürlich die Weitwinkelkamera, die den Bereich vor dem Mähroboter präzise scannt. Dank KI-Funktionen kann das Gerät dann clever unterscheiden: Was ist zu mähendes Gras, was ist ein Stein, was ist Ziergras und was ein Hindernis? Dies führt nicht nur zu einem starken Mähergebnis, sondern auch zu hervorragender Hindernisvermeidung und zusätzlicher Sicherheit für Haustiere, Wildtiere und auch Menschen, die sich dem Produkt während des Betriebs nähern. Ist der Worx Landroid Vision M600 dann mit seiner ersten Erkundungstour fertig, gibt er via App Bescheid. Und sofern ihr kein Veto einlegt, holt sich das Gerät nur den notwendigen Saft, bevor es mit dem tatsächlichen Mähen loslegt.

Denn so unpackbar das auch klingt, der Worx Landroid Vision M600 ist tatsächlich ein Mähroboter, der von euch keinerlei Input benötigt. Auf Wunsch kann er nämlich den Zeitplan vollautomatisch gestalten und auch durchführen, pausiert bei Regen und kümmert sich um euren Rasen, wie der das benötigt. Bei seinen regelmäßigen Ausfahrten analysiert der smarte Roboter nämlich die Länge des Rasens, errechnet daraus das Wachstum und passt dann zukünftig seine Aufgaben daran an. Vorbei sind die Zeiten, wo ihr euch mit eurem Rasen beschäftigen musstet – dieses Gerät übernimmt das vollständig für euch. So utopisch das auch klingt, mit dem Produkt wird es Realität, und so präsentiert der Hersteller Worx seinen Roboter im Video: