„World of Warcraft: 20 Years of Music“ bringt die Melodien Azeroths ins Théatre de Beaulieu

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von World of Warcraft haben sich Blizzard Entertainment und die Schweizer Epic Music-Produktionsgruppe Helvepic zusammengetan, um „World of Warcraft: 20 Years of Music“ zu veranstalten. Mit über 190 Künstler:innen auf der Bühne wird das Konzert die ikonische Musik und die leidenschaftliche Community von World of Warcraft feiern.

Vier Konzerte werden vom 27. bis 29. September 2024 im Théatre de Beaulieu in Lausanne in der Schweiz stattfinden, wobei das vierte Konzert gerade erst hinzugefügt wurde. Macht Euch bereit, in Euren schönsten Erinnerungen an World of Warcraft zu schwelgen oder entdeckt ein neues Universum voller Magie und Emotionen durch die Musik der zahlreichen Erweiterungen des Spiels!

Die Schweizer Epic Music Gruppe Tale of Fantasy Chorus hat für diese besondere Feier den Gospelchor Madrijazz und den klassischen Chor Ardito eingeladen. Begleitet werden sie vom renommierten Filmmusikorchester 21st Century Orchestra aus Luzern, um einige der geliebtesten Stücke aus der 20-jährigen Geschichte von World of Warcraft zu präsentieren.