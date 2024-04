World of Goo 2 verzögert sich: Kommt erst im August 2024

Im Dezember letzten Jahres kündigte die Tomorrow Corporation World of Goo 2 bei den Game Awards 2023 an. Im August kommt es heraus! Zur offiziellen Website geht es gleich hier.

Über World of Goo 2

Die Plattformen wurden damals nicht genannt, aber wir bekamen im Februar dieses Jahres die Bestätigung, dass World of Goo 2 am 23. Mai auf Switch- und PC-Plattformen kommen würde. Mobilgeräte wurden nicht einmal erwähnt, aber höchstwahrscheinlich wird die mobile Version von Netflix enthüllt. Bevor wir zum Warum kommen, kündigte die Tomorrow Corporation gerade eine Verzögerung für das Spiel auf Switch- und PC-Plattformen an, die es auf den 2. August bringt, um das Spiel zu verbessern.

Eine Verzögerung von ein paar Monaten ist keine große Sache, aber lasst uns mal hoffen, dass auch Mobilgeräte von diesem Release profitieren werden. Ich sage das, weil das ursprüngliche World of Goo von Netflix remastert und auf Mobilgeräten veröffentlicht wurde. Ich nehme an, dass dieser Deal auch die Fortsetzung beinhaltet, aber es wurde noch nichts offiziell angekündigt. Sei es, wie es sei – seht euch den offiziellen Trailer zum Spiel gleich hier an: