World of Anterra: Ein Pixel-Art-Skyrim kommt auf Kickstarter

World of Anterra wird 2023 auf PlayStation, Xbox, PC und Switch erscheinen … hoffentlich. Denn derzeit läuft noch die Kickstarter-Kampagne zum Spiel , und zum Zeitpunkt dieses Berichts wurden knapp 54.000,- Euro von etwa 100.000,- Euro erreicht. Die Kampagne läuft bis Mitte September, also sind noch über 20 Tage Restlaufzeit. Das kann sich also durchaus ausgehen – und für den Fall, dass man ein paar Stretch-Goals erreicht, gibt es auch noch zusätzliche Goodies für die Unterstützer:innen. Die handgefertigten Pixel-Art-Visuals des Spiels sehen aus wie eine Mischung aus klassischen RPGs wie Breath of Fire und Trials of Mana und Old-School-Landwirtschaftssimulationen wie Harvest Moon . Doch vom Spielstil her wird es ein echtes Adventure wie Skyrim , seht selbst:

Ob das Studio von 81monkeys tatsächlich ein Skyrim im Pixel-Art-Style hinbekommt, wird sich erst weisen. Ich persönlich unterstütze das Vorhaben aber vollkommen, denn der Stil gefällt mir persönlich enorm. Die Entwickler versprechen, dass wir im Stile eines Top-Down-SNES-Spiels Ozeane, Kontinente, Regionen, Burgen und Städte, Berge, Höhlen und Dungeons erkunden dürfen. Bewohnt ist das Ganze natürlich auch, von kleinen Insekten angefangen bis hin zu riesigen Kreaturen ist wohl alles dabei! Wie in vielen anderen RPGs dürfen wir mit NPCs quatschen, uns etwas Essen kochen und angeln gehen. Es heißt: „Kochen kann so einfach sein wie das Ziehen von Fleisch auf das Feuer oder so kompliziert wie das Kombinieren von Zutaten in einer Pfanne”.

Viele Mechaniken, sehr interessant

Darüber hinaus gehen wir auch auf die Jagd, sammeln Ressourcen, basteln und bauen coole Sachen, gehen auf Feenjagden und machen Detektivarbeit. Im Ernst, je tiefer man sich mit World of Anterra befasst, desto nettere interaktive Dinge findet man heraus. Selbst der Kampf klingt interessant, denn 81monkeys beschreibt ihn als “den stromlinienförmigsten rasterbasierten Kampf, den wir je gesehen haben”. Anscheinend ist es einfach genug, dass man wie ein Action-RPG durch die Feindeshorden rasen können wird, aber es gibt auch Tiefe und Strategie, um größere Feinde auszuschalten. Verschiedene Waffen, Verzauberungen, Verbrauchsmaterialien, Kampffähigkeiten und Zaubersprüche warten auf ihren Einsatz.

Sogar das Koop-Erlebnis klingt ziemlich detailliert. Das Spiel ermöglicht es den Spieler:innen – es ist nicht klar, wie viele – nahtlos “einsteigen” und gemeinsam oder getrennt Abenteuer erleben. Es gibt auch narrative Weltereignisse mit eigenen Fortschrittssystemen und Belohnungen, die passieren, wenn ein anderer Spieler eine Kluft in eine andere Welt eröffnet. “Wir glauben, dass der Multiplayer in World of Anterra auf den Schultern eines großartigen Einzelspieler-Erlebnisses stehen muss, daher ist es uns wichtig, dass das Einzelspieler-Gameplay glänzt, bevor wir unsere Multiplayer-Funktionen integrieren”. Alles klingt so super, dass der Preis von grade mal 27 Euro (vorausgesetzt, ihr wollt das Spiel und die Stretch Goals, sofern sie erreicht werden) eigentlich ein Schnäppchen ist. Was haltet ihr davon?