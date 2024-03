Withings Body Comp Körperwaage im Test: Euer neues Ich

Der Hersteller Withings hat schon so manche Lösungen parat, wir durften bereits eine davon testen . Nun durften wir uns die Body Comp näher ansehen, dank dem Smart Home-Pionier tink – hier geht es zur Shop-Website des Produkts ! Diese smarte WLAN-Personenwaage ist in zwei Farben, nämlich Schwarz und Weiß, erhältlich. Nicht nur eine ganzheitliche Körperanalyse wird euch versprochen, sie soll auch für ein besseres Verständnis eurer Nerven- und Herz-Kreislauf-Gesundheit sorgen. Sie misst bis auf 50 Gramm genau und kann sich dank ihrem Design in vielen Badezimmern gut einfügen. Das Wichtigste: Sie ist einfach und schnell installiert und genauso leicht zu bedienen.

Der erste Eindruck

Gleich nach dem Auspacken stellt sich schon so etwas wie ein Wow-Effekt ein. Denn die Aufmachung – dunkles Glas in Hochglanz – ist ein echter Hingucker! Dass dies aber nicht lange so bleibt, ist klar: So ein edles Design wird rasch durch Abdrücke und Staub verunglimpft. Die Konfiguration der Withings Body Comp gestaltet sich jedenfalls als sehr easy: Früh im Prozess (ihr müsst nur die Lasche im Batteriefach ziehen, dann startet sich die Waage) werdet ihr gebeten, die Withings-App im Store zu laden und zu verwenden. Über Bluetooth könnt ihr dann die Koppelung starten, und für jeden Schritt gibt es eine Anleitung. Ihr werdet somit sehr gut geleitet und es fällt auch Neulingen leicht, hier eine Verbindung herzustellen. Übrigens: Wenn ihr die Waage auf einem Teppichboden platzieren wollt, gibt es sogar extra Füßchen dafür – das ist äußerst praktisch.

Weiter im Text: Nach den typischen Dingen wie Bereitstellen eines WLAN samt Kennworts, dem Update der Softwareversion (im März 2024 war die 1071 aktuell) und allfälligen Einstellungen seid ihr binnen Minuten startklar. Die Withings Body Comp kann euch in vielerlei Hinsicht unterstützen, und wie vorhin angesprochen misst sie auf Wunsch eine Vielzahl von Dingen in einer Sitzung. Je nachdem, was ihr haben (oder sehen) möchtet, lässt sich das ganz feingranular einstellen. Dazu ist natürlich die Withings-App erforderlich, denn die Waage selbst hat bis auf einen einzigen Knopf zum Einschalten – und nicht mal den müsst ihr bedienen – keinerlei Steuerung. Es reicht, wenn ihr euch einfach draufstellt, that’s it. Doch welche Optionen stehen euch eigentlich so offen?

Was mit der Withings-App geht

Am Anfang steht die Einführung, und in fünf Schritten erlernt ihr, wie ihr die Withings Body Comp verwendet, euch eigene Ziele setzt (etwa, was Gewicht oder Fett/Muskelmasse anbelangt) und wie ihr die Waage anderen freigebt. Es gibt auch weiterführende Infos zum Nervengesundheitswert und dem eigenen Gefäßalter, die allesamt sehr interessante Datenpunkte sind. Besonders cool finde ich persönlich die speziellen Modi, die euer Erlebnis mit dem Withings-Gerät anpassen können. So gibt es den Modus Athlet, der euch noch genauere Messungen der Körperzusammensetzung ermöglicht. Beim Augen zu-Modus werden die numerischen Körpermaße nicht angezeigt, und das Produkt konzentriert sich auf die allgemeine Gewichtsentwicklung – eine sehr gute Idee.

Neben einem Nur-Gewichts-Messen-Modus gibt es auch einen Schwangerschaftsmodus, der euch personalisierte Empfehlungen während der Schwangerschaftszeit bietet. Zu guter Letzt könnt ihr euch auch die Wettervorhersage und den Luftqualitätsindex für euren Standort anzeigen lassen, wenn ihr dies wünscht. Ja, die Withings Body Comp ist ein smartes Gerät für den Alltag, das ist früh klar. Ihr dürft natürlich auch anpassen, was ihr während des Wiegevorgangs am Display sehen wollt. Wollt ihr Infos zu Körperfettanteil, Muskelmasse, Viszeralfett, Herzfrequenz, Pulswellengeschwindigkeit, Gefäßalter, Nervengesundheitswert und mehr sehen? Einfach in der App konfigurieren, und dann verhält sich eure Personenwaage entsprechend.

Die Withings Body Comp im Alltag

Über den Testzeitraum lang wurde die Withings-Körperwaage klarerweise sofort ins Badezimmer verfrachtet. Schon in der Schnellstartanleitung wie auch in der App wird euch geraten, die Messungen täglich und immer zum selben Zeitpunkt (etwa nach der Morgentoilette) durchzuführen. Das ist auch keine große Überraschung, sämtliche Wiegungen funktionieren nach diesem Prinzip. Damit die Messungen funktionieren, müsst ihr barfuß auf das Glas steigen. Hier fällt auf, dass die Withings Body Comp sowohl mit als auch ohne Teppichfüßchen einen extrem sicheren Stand hat. Egal, wie ihr auf das Glas tretet, hier kippt, wackelt oder rutscht gar nichts! Das Design geht also über die Optik hinaus, das ist sehr erfreulich.

Dies macht sich auch bemerkbar, wenn ihr die Körperwaage auf unterschiedlichen Untergründen verwendet. Es machte keinen Unterschied, ob ich mich auf weichem Holz, einem Teppichboden oder harten Fliesen gewogen habe – die Messung fiel immer gleich aus. Besonders gut gefällt mir, dass euch BMI, Fettanteil und Muskelmasse nicht nur als Zahl angezeigt werden, sondern auch ein Diagramm dazu existiert, um euch besser einordnen zu können. In der Withings-App seht ihr dann für jeden einzelnen Messpunkt eigene Diagramme. So wisst ihr dann, wie sich im Laufe der Zeit – regelmäßige Messungen vorausgesetzt – eure durchschnittliche Herzfrequenz, euer Gewicht, eure Körperzusammensetzung, euer Gefäßalter und mehr entwickelt haben. Apropos Messungen: Diese werden ohne euer Zutun vollautomatisch auf das gekoppelte Smartphone synchronisiert.

Über den Erreichen-Reiter der App

Withings ist bekannt dafür, ganzheitliche Lösungen zu liefern. Wie sieht das im Falle der Body Comp aus, und vor allem in Verbindung mit der hauseigenen App? Der Erreichen-Tab ist dabei ein El Dorado für Gesundheits-Aficionados. Denn darin dürft ihr nicht nur haarklein eigene Ziele definieren, sondern ihr könnt auch an Herausforderungen teilnehmen, die euch auf unterschiedlichste Weise den Umgang mit dem Gerät näherbringen. So gibt es beispielsweise die ersten Schritte mit dem Produkt zu tun unter dem Titel „Meistern Sie Ihre Body Comp“, aber gleichzeitig könnt ihr auch in Challenges in den Bereichen Aktivität, Herz, Holistische Gesundheit, Schlaf und Körper wahrnehmen.

Hier kommt dann ein Abonnementdienst namens Withings+ ins Spiel, den ihr jederzeit über die App abonnieren dürft. Das ist ebenfalls nichts Neues, denn solche Programme laufen in der Regel mehrere Wochen und geben euch zwischendurch immer wieder sinnvolle Tipps. Withings+ unterstützt euch dabei, indem es einen Gesundheitsverbesserungs-Index bereitstellt, kann euch mit täglichen Aufgaben und exklusiven Inhalten es leichter machen, langfristige gesunde Gewohnheiten aufzubauen und bietet zudem erweiterte Einblicke in euren tatsächlichen Gesundheitszustand. Das alles könnt ihr monatlich um 9,99 Euro oder um 99,99 Euro im Jahr (entspricht dann 8,33 Euro im Monat) haben. Es ist eine gute Ergänzung zum Gebotenen, keine Frage, aber das Beste: Die Withings Body Comp ist auch ganz ohne Abo eine enorm sinnvolle Anschaffung.

Die Technik der Withings Body Comp

Denn die verbauten Komponenten bei dieser WLAN-Personenwaage stellen sicher, dass ihr nicht nur etwas Hochwertiges, sondern auch Langlebiges in euer Zuhause bekommt. Vier Gewichtssensoren können dabei eine exakte Messung liefern, diese ist auf 50 Gramm-Schritte genau und deckt einen Wägebereich von fünf bis 200 Kilogramm ab. Das Schwarz-Weiß-Display ist dabei nicht nur äußerst stromsparend, sondern auch in jeder Umgebung und jeder Beleuchtung gut lesbar. Dieser Bildschirm bietet übrigens eine Auflösung von 128 x 64 Bildpunkten bei einer Diagonale von 7,2 cm (2,83 Zoll).

Für die Stromversorgung sind übrigens vier AAA-Batterien verantwortlich, es wird übrigens ein Satz schon beim Kauf einer Withings Body Comp mitgeliefert. Einfach die Lasche ziehen, und ihr seid schon für die ersten zwölf bis 15 Monate voll versorgt! Als Verbindung kommen entweder Bluetooth oder WLAN zum Einsatz, bei Letzterem seid ihr auf 2,4 GHz beschränkt – das ist der Standard bei Smart Home-Geräten. Ihr könnt euch übrigens die Gewichtseinheiten in kg, lb oder st lb anzeigen lassen, ganz so, wie ihr es euch vorstellt. Zu guter Letzt noch die Abmessungen des Produkts, sie betragen 32,5 x 32,5 x 2,56 cm.