Wird Final Fantasy 9 Remake so wie Final Fantasy 7 Remake?

Ein potenzielles Final Fantasy 9 Remake könnte mehr als einen Titel umfassen, hat Naoki Yoshida von Square Enix in Betracht gezogen.

Ein Final Fantasy 9 Remake, ja bitte!

In einem Interview wurde der Regisseur und Produzent von Final Fantasy 16 gefragt, welchen Serieneintrag er gerne neu machen würde, wenn er die Chance hätte. “Oh Mann, das ist eine super schwierige Frage”, sagte er. “Die, die ich gerne selbst machen würde, wäre Final Fantasy 3, denke ich. Natürlich weiß ich, dass es Anfragen nach Final Fantasy 9 gibt, aber wenn man an Final Fantasy 9 denkt, ist es ein Spiel mit einem riesigen Umfang. Wenn man an all die Geschichte und all die Handlungsstränge denkt, frage ich mich, ob es möglich ist, ihn als einen einzigen Titel neu zu erstellen. Es ist schwierig. Es ist eine schwierige Frage.“ Final Fantasy 9 wurde ursprünglich im Jahr 2000 für die PlayStation veröffentlicht. Regie führte Hiroyuki Ito, der später bei Final Fantasy 12 Regie führte.

Das Spiel wurde 2010 als PS1 Classic für PS3 und PSP wiederveröffentlicht, und 2012 für PS Vita. Im Jahr 2016 wurde das Spiel für Handy und PC veröffentlicht. Es kam dann 2017 für PS4 und 2019 für Xbox One und Nintendo Switch. Im Jahr 2021 war ein Final Fantasy 9 Remake einer von vielen unankündigten Titeln, die im GeForce Now-Datenbankleck aufgeführt sind. Dazu gehörten mehrere Square Enix-Spiele, die später offiziell bestätigt werden sollten, wie die PC-Version von Final Fantasy 7 Remake, ein Chrono Cross-Remaster und Kingdom Hearts 4. Während ein Final Fantasy 9 Remake noch nicht angekündigt wurde, wurde von mehreren Quellen behauptet, dass sich eines in der Entwicklung befindet. Es bleibt also spannend für die Fans der älteren Rollenspieleinträge!