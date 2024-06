Wird Farming Simulator 25 am 25. Juni 2024 vorgestellt + Video?

Giants Software hat für Aufruhr in der Community ausgelöst, denn am 25. Juni 2024 erscheint ein Video zur Zukunft des Farming Simulators !

Kommt Farming Simulator 25?

Ein Teaser für ein Video, das am 25. Juni 2024 zum Thema Zukunft der Landwirtschaftssimulation live gehen wird, ist verantwortlich für die aufgeregte Community. Die Fans können sich kaum zurückhalten, weil sie denken, dass es ein Hinweis auf Farming Simulator 25 ist. Ja, der offizielle Twitter-Account von Farming Simulator teilte einen kryptischen Beitrag, der zwei Hex-Codes und ihre jeweiligen Farben zeigt. Diese Codes werden in Bildbearbeitungssoftware verwendet, um sicherzustellen, dass man die genaue Farbe erhält, die für das Bild erforderlich ist. Auf diesen Teaser folgte ein Beitrag für ein YouTube-Video mit dem Titel The Future of Farming Simulator, das am 25. Juni 2024 Premiere haben soll. Unnötig zu sagen, dass die Fans unglaublich aufgeregt sind, dass dieses Video eine Enthüllung für das nächste Spiel der Serie sein könnte.