Wild Card: Lando Calrissian kommt zu Star Wars Outlaws

Der erste Story-DLC für Star Wars Outlaws: Wild Card ist ab sofort erhältlich. Mehr noch: Stealth-Passagen gehören der Vergangenheit an!

Über Star Wars Outlaws: Wild Card

Wild Card, das als Teil des Season Pass des Spiels erhältlich ist oder separat erworben werden kann, folgt der Protagonistin Kay, die angeheuert wird, um ein Sabacc-Turnier mit hohen Einsätzen zu infiltrieren und sich mit Lando Calrissian zu treffen. Das Game debütiert auch auf Steam und enthält alle vorherigen Updates, einschließlich des neuen Versions 1.4-Updates, das Stealth-Missionen aus fast allen Quest-Zielen entfernt. Denn das Game, das Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde (zu unserem Test), enthielt zunächst mehrere Abschnitte, in denen wir ein Game Over bekamen, wenn wir von einem Feind entdeckt wurden, selbst wenn wir die Möglichkeit hatten, zu entkommen, ohne dass ein Alarm ausgelöst wurde. Dies wurde von allen recht kritisiert, aber jetzt hat der Kreativdirektor des Spiels gesagt, dass diese Ziele geändert werden.

Drew Rechner, der neue Kreativdirektor des Spiels, sagte: “Die Wahl der Spieler war schon immer ein zentraler Schwerpunkt von Star Wars Outlaws, aber nachdem wir uns Ihr Feedback angehört haben, haben wir erkannt, dass wir noch mehr tun können, um Ihnen noch mehr Freiheit zu geben.“ Denn Beschränkungen wie “Alarm nicht auslösen” oder “nicht erwischt werden” in Quests zwangen uns zu Stealth-Spielstilen und schränkten die Möglichkeit ein, zu entscheiden, ob wir doch kämpfen wollten. Infolgedessen konnten sich einige Quests frustrierend oder unfair anfühlen. Nun geht das Spiel auch dann weiter, wenn ihr entdeckt werdet. Ubisoft gab im September bekannt, dass es an einer Reihe von Updates arbeitet, um das Spiel rechtzeitig für die Weihnachtszeit in einen besseren Zustand zu bringen. Nun gut – ein erster Schritt ist getan!