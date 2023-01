Wie schlagen sich die HUAWEI FreeBuds 5i beim Gaming?

Wer öfters mit Bluetooth-Kopfhörern spielt, kennt das Problem von zeitlich versetztem Sound. Schaffen die HUAWEI FreeBuds 5i Abhilfe?

Über die HUAWEI FreeBuds 5i

Die HUAWEI FreeBuds 5i (zur offiziellen Website) sind die aktuellsten In-Ear-Buds des Herstellers und sind in drei Farben (Ceramic White, Isle Blue und Nebula Black) erhältlich. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen hat sich einiges getan. Der Konzern hat sich nochmal an das Reißbrett begeben und hat nicht nur die Eardbuds selbst, sondern auch das Batterie-Case der Ohrhörer vollkommen überarbeitet. Dabei herausgekommen ist eine beeindruckende Fallstudie, was alles möglich ist, wenn man Feedback ernst nimmt und dementsprechend angeht: Das Case ist dünner und leichter als noch bei den FreeBuds 4i (zu meinem Review) geworden, kann aber mit einem nahezu doppelten Fassungsvermögen (410 statt 215 mAh) aufwarten.

Doch auch bei den Earbuds selbst gibt es eine Veränderung. Denn statt 36 mm sind sie jeweils nur noch 29 mm lang, und das Gewicht hat sich um mehr als 10 Prozent reduziert. Gleichzeitig stellt ein dynamischer Treiber mit 10 mm Durchmesser sicher, dass ihr Töne mit bis zu 40 kHz präsentiert bekommt, was für volleren und flächigeren Klang sorgt. Zudem gibt es die typischen Feinheiten wie eine Dual-Gerät-Verbindung, sodass ihr zwei Geräte gleichzeitig mit den neuen HUAWEI FreeBuds 5i verwenden könnt. Damit nicht genug, die Hi-Res Audio-Funktion kann mit bis zu 990 kbps-Material umgehen. Und – das ist das Wichtigste für diesen Artikel – es gibt einen Niedrig-Latenz-Modus, der wie geschaffen für Gaming ist. Doch warum ist das so?

Dieses Problem wird gelöst: Latenz

Egal, wie potent unsere Endgeräte wie Smartphones, Tablets und Kopfhörer sind, irgendwo gibt es immer einen Flaschenhals. Im Falle von Bluetooth-Audio-Lösungen ist dies stets die Latenz: In der Regel wird das Audiosignal komprimiert, an das Endgerät übertragen und dort wieder entpackt. Das fällt Nutzer:innen nicht auf, wenn sie rein Musik hören, doch in anderen Anwendungsfällen kann dies zu unerwünschten Nebenwirkungen führen. Beispielsweise ist es möglich, dass beim Anschauen von Videos der Ton hinter dem Bild bleibt und eine merkbare Verzögerung eintritt. Noch viel auffälliger ist es bei Spielen, bei denen man beim Tippen oder Bestätigen einen Ton als Feedback bekommt. Wenn sich hier eine Verzögerung einschleicht, kann das im schlimmsten Fall den Spielspaß mindern.

Dieses Phänomen ist auch als Latenz bekannt und bezeichnet die Verzögerung zwischen dem Auslöse-Ereignis und dem tatsächlich gehörten Ton. Je höher die Latenz (etwa 200 ms), umso höher auch diese Verzögerung – für Spiele und Videos ist es daher unabdingbar, eine möglichst niedrige Latenz zu bieten. Hier greifen die HUAWEI FreeBuds 5i ein und bieten einen eigenen Niedrig-Latenz-Modus an. Offiziell wird dieser für Umgebungen mit hoher Netzwerkauslastung (etwa Flughäfen) empfohlen, um dort abgehakte Audiowiedergabe zu verhindern. Doch er ist mindestens ebenso dafür geeignet, wenn ihr auf Smartphone und Tablets spielen wollt. In der HUAWEI AI Life-App ist dieser Modus mit einem Fingertipp aktiviert, und das zahlt sich ordentlich aus!

Der Niedrig-Latenz-Modus in der Praxis

Dadurch, dass ihr diesen Modus ganz einfach aktivieren und deaktivieren könnt, ist auch der Vergleich denkbar einfach anzustellen. Dazu reicht es aus, ein Spiel wie Jetpack Joyride oder Joe Danger zu starten, und nebenher in der App den Regler zu bewegen. Während ihr ansonsten eine geringe, aber doch merkliche Verzögerung zwischen Bild und Ton habt (in der Regel etwa eine bis zwei Zehntelsekunden), schafft es der Niedrig-Latenz-Modus, diese auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Das ist gerade bei Videos und bei Spielen wirklich wichtig, da ansonsten die Immersion im Medium stark darunter leiden kann. Hier ist es toll, dass man auch in leistbaren Geräten wie etwa den HUAWEI FreeBuds 5i schon einen solchen Modus vorfinden kann.

Euch muss allerdings bewusst sein, dass diese Einstellung Auswirkungen hat. Denn immerhin hat es ja einen Grund, warum alle Hersteller diese Latenz standardmäßig in Kauf nehmen: Die Akkulaufzeit. Der aktivierte Niedrig-Latenz-Modus wird also ein bisschen mehr Strom verbrauchen, und gerade deshalb ist dieser Modus stets von den Nutzer:innen selbst einzuschalten. Ich finde aber, dass dies ein hervorragender Kompromiss ist, da die HUAWEI FreeBuds 5i ohnehin eine starke Akkulaufzeit bieten und man hier sich die Latenzfreiheit nicht teuer erkaufen muss. Gerade in Verbindung mit der starken Hardware, die diese Ohrhörer bieten, bekommt ihr hier das Beste aus beiden Welten präsentiert.

Euer Vorteil mit den HUAWEI FreeBuds 5i

Denn es ist am freien Markt kein Problem, entweder günstige Ohrhörer zu finden, qualitative Ohrhörer zu kaufen oder eben Stöpsel, die einen Niedrig-Latenz-Modus unterstützen. Viel schwieriger ist es, alles unter einen Hut zu bringen, und das macht die HUAWEI FreeBuds 5i zu einer sehr interessanten Wahl. Hier ist der Preis unter 100,- Euro, die Buds unterstützen sowohl das Hi-Res Audio-Format für grandiosen Sound als auch den „Niedrige Audiolatenz“-Modus, und es gibt Rauschunterdrückung (ANC) obendrein. Wie in meinem kompletten Review der Ohrhörer bereits erwähnt ist die Verbindung von ANC und Musik bzw. Spielen sehr immersiv, und das macht bei der Verwendung richtig Spaß!

Dadurch, dass ihr nahtlos zwischen der Rauschunterdrückung und dem Aufmerksamkeitsmodus wechseln könnt (einfach einen Bud zwei Sekunden lang halten), spricht auch nichts dagegen, die Earbuds im Straßenverkehr zu tragen. Müsst ihr also öfter pendeln und habt Zeit zum Spielen, sind die HUAWEI FreeBuds 5i eine perfekte Ergänzung dafür, und zusätzlich sind sie ein sehr starkes Antidot gegen den Alltagslärm auf der Straße. Alles in allem ist dieses Produkt ein wahrer Tausendsassa, wenn es darum geht, euch näher an das Medium eurer Wahl zu bringen. Wenn ihr das erst einmal ausprobiert habt, wie es sein kann, mit aktivierter Rauschunterdrückung und guter Soundqualität unterwegs zu spielen, greift man immer wieder gerne auf dieses Erlebnis zurück.

Was sie sonst noch können

Wichtig ist dabei auch die Ausdauer der Geräte: 28 Stunden Akkulaufzeit sind insgesamt drin, wenn ihr die voll geladenen Ohrhörer mit dem Ladecase immer wieder aufladet. Bis zu acht Stunden Audio-Wiedergabe sollen die HUAWEI FreeBuds 5i mit einer Ladung hinbekommen – das heißt, das Case schafft über zwei komplette Aufladungen der Buds, bevor es selbst wieder an die Steckdose muss. Und wenn es schnell gehen muss: 15 Minuten Aufladezeit reichen für knapp vier Stunden Musikwiedergabe. Soweit die offiziellen Zahlen, in der Praxis konnte ich knapp sechs Stunden pro Ladung nachvollziehen (Musik, ANC und Gaming-Anwendungen gemischt) und über 20 Stunden mit Ladung aus dem Ladecase. Das ist mehr als nur in Ordnung, gerade in der Preisklasse rund um die 100,- Euro ist das absolutes Top-Niveau.

Features wie die intelligente Trageerkennung und die Tonqualität-Voreinstellungen tun ihre Dienste einwandfrei, und zudem könnt ihr darüber hinaus die Equalizer-Optionen eures Smartphones nutzen. Das bringt mich zu einem wichtigen Punkt: Der Alltagsnutzung. Mit den passenden Aufsätzen bewaffnet könnt ihr die HUAWEI FreeBuds 5i problemlos für Stunden am Stück tragen. Sowohl Gewicht als auch Passform sind ideal geraten, und da macht es richtig Spaß, sie im Alltag zu verwenden! Es hilft natürlich enorm, dass da wie oben erwähnt auch die Akkulaufzeit mitspielt. Dabei ist es egal, ob ihr nur Musik hört oder so richtig zockt, hier bekommt ihr die ideale Audio-Begleitung serviert. Das ist grandios und daher bekommt das Produkt eine uneingeschränkte Empfehlung!