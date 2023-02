What’s love got to do with it? ab 23.2.2023 in den österreichischen Kinos

Fans von romantischen Komödien tragen sich am Besten den 23.2.2023 im Kalender ein, denn an diesem Tag startet What’s love got to do with it? in den österreichischen Kinos. Was der Film zu bieten hat, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

Es könnte nicht besser laufen für den New Yorker Anwalt Peter (Hugh Jackman). Die Karriere lässt keine Wünsche offen und er ist glücklich mit seiner Partnerin Beth (Vanessa Kirby). Das ändert sich schlagartig, als eines Tages seine Ex-Frau Kate (Laura Dern) vor der Tür steht. Sie ist voller Sorge um ihren gemeinsamen Sohn Nicholas (Zen McGrath). Er schwänzt die Schule, ist verstört und wie ausgewechselt. Er will auch nicht mehr länger bei seiner Mutter leben. Peter nimmt seinen Sohn bei sich auf und kümmert sich hingebungsvoll um ihn. Kate und Peter sind entschlossen alles zu tun, um ihrem Sohn zu helfen. Doch wird das für einen Neuanfang reichen?